Знарок зажал шведов в стальных тисках. Сработает ли это с Канадой?

Источник: РИА "Новости"

Начну с позитива. Второй период матча со шведами в исполнении сборной России очень впечатлил: постоянные атаки с ходу, масса бросков, жесткие силовые приемы, стальные тиски в средней зоне для совершенно растерявшегося соперника. Именно такую страстную, энергичную и местами симпатичную игру от нашей команды хочется увидеть и в феврале следующего года в Пхенчхане.

Особенно порадовал тот факт, что россияне смогли подстроиться под неудобного соперника и склонить неудачно складывавшийся поначалу матч в свою пользу. Умение держать удар и прибавлять по ходу игры — эти качества присущи реальным претендентам на золото, а не бумажным.

Но заказывать оду «К радости» в качестве неофициального гимна для сборной России рановато — если вспомнить, что было в самом начале встречи. Необъяснимая робость, брак в передачах, непонятное оцепенение — от первых минут оставалось гнетущее впечатление. Впервые в сезоне все ведущие игроки СКА и ЦСКА, из которых на 95 с лишним процентов (вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин остался в одиночестве) состоял состав сборной России, столкнулись с сопротивлением примерно равного по силе соперника.

Армейские клубы, бывало, терпели неудачи во внутреннем чемпионате. Но те поражения были следствием спада формы или расслабленности самих хоккеистов, которые отвыкли действовать на максимуме. По пальцам одной руки можно пересчитать матчи, в которых соперники СКА и ЦСКА пытались играть в давление.

Сборная Швеции не стала трусить и отказываться от фирменного стиля: контроль шайбы, много передач, активная работа защитников впереди. Для того, чтобы привыкнуть к этому, потребовалось время. Целый период не прошел впустую только благодаря счастливому стечению обстоятельств в виде необязательной — спасибо бывшему вратарю ЦСКА Виктору Фаста — шайбы от Сергея Калинина. Но затем все пошло иначе — и на лицо главного тренера действующих чемпионов мира Рикарда Гренборга нельзя было смотреть без сочувствия. Он всем видом показывал, что не знает, как остановить такую Россию.

Днем на Международном хоккейном форуме первый президент КХЛ Александр Медведев в разговоре с журналистами озвучил вроде бы логичную, но далеко не гарантированную для воплощения в реальности мысль, что массовое представительство в сборной игроков двух клубов должно помочь.

Да, нельзя сказать, что проверенные временем сочетания оказали решающее влияние на игру хозяев. Нереализованный потенциал в этом направлении велик. Зато ближе к середине матча сборная России стала доминировать аналогично тому, как это делают в играх КХЛ СКА и ЦСКА. Если так будет и на Олимпиаде, то можно, скрипя зубы, признать обоснованность, пускай и временную, существования двух базовых клубов. Но сперва необходимо в субботу указать на свое место вслед за шведами сборной Канады. Той самой, которую Олег Знарок в своей карьере в качестве наставника России еще не обыгрывал. Понятно, что нынешние канадцы — это не Прайс, Кросби и Стэмкос и даже не Шайфли с О'Райлли, укравшие у россиян выход финал чемпионата мира прошлой весной.

Перебегать, перетолкать и задавить агрессией их преемников не получится — это не привычно мягкотелые шведы. Нужны и хитрость, и выдумка, и неожиданные игровые ходы. Есть ли все это в резерве у российской сборной?​.