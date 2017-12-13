Санг Хуун Шина забрали в армию… И канадцы им чуть не проиграли!
Хозяева Олимпийских игр — 2018 чуть не устроили Канаде «похороны».
Хозяева Олимпийских игр — 2018 чуть не устроили Канаде «похороны».
Из армии на Олимпиаду
На Кубок Первого канала приехало немало южнокорейских журналистов. Перед матчем Канада — Южная Корея их было больше, чем российских. К слову, канадских коллег вообщебыло не видно. На мой вопрос, есть ли шансы у Южной Кореи в игре с канадцами, иностранные корреспонденты лишь улыбнулись. «Но наши ребята — очень смелые и отчаянные ребята», — заверил меня тележурналист из Южной Кореи.
Это и было заметно по ходу встречи. У Канады было уйму моментов в первом периоде, но забили корейцы, причём дважды. И винить в пропущенных шайбах Бена Скривенса сложно. Например в моменте с первым голом недосмотрел защитник «Металлурга» Крис Ли.
Хоккеисты из Южной Кореи брали за счёт характера, в катании и мастерстве они, конечно, сильно уступали сопернику. Хорош был вратарь Мэтт Далтон — канадец, взявший гражданства
На первую игру на Кубке Первого канала собралось немало народу. Нижние сектора были практически заполнены. С трибун постоянно звучали кричалки: «Вперёд, Корея».
После первого периода при счёте 2:1 в пользу Южной Кореи коэффициенты на их победу были в районе восьми. Никто, кажется, не верил в сенсацию. В середине второго периода
Мечта Знарка
В России многие выражали недовольство, что сборная по хоккею будет почти целый месяц готовиться к Олимпиаде.
После победы игроки сборной Канады были в хорошем расположении духа. Максим Тальбо успел дать три интервью.
— Думаю, мы хорошо сыграли, — заявил форвард «Локомотива».— Первый период мы провели слабо, но затем исправились. Сборная Южная Кореи — хорошая команда. Там много легионеров, да и местные ребята неплохи, играют в хороший хоккей. Каждый заслуживает быть здесь. После травмы чувствую себя хорошо, играю, всё отлично. На протяжении шести недель я восстанавливался, но теперь вернулся. Больше не думаю о той травме.
«Игра против России обведена красным маркером»
Нападающий Линден Вей заявил, что ждёт игры с Россией.
— Мы никогда не играли против сборной Кореи, поэтому даже не знали, чего ожидать. Мы работали в Уилли Дежарденом в «Ванкувере», так что я хорошо с ним знаком. Думаю, что его тренерские показатели говорят сами за себя, это великолепный специалист. Он уже проделал большую работу в сборной Канады, и я уверен, что мы будем только прогрессировать под его началом.
Игра против России обведена красным маркером в нашем календаре, это правда (смеётся). Это большой матч. Не важно, где встречаются команды и в рамках какого турнира. Будет круто, не сомневаюсь. Наверняка хоккеисты будут особенно эмоциональны в субботний вечер. Моё мнение слегка предвзято насчёт победителя (смеётся). У сборной России в составе фантастические игроки, мы с глубоким уважением относимся к вашей команде.
«Если у вас
Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден оказался доволен первым матчем в Москве.
— Я не думаю, что этот матч был таким уж тяжёлым. Да, корейцы здорово катались, были очень мобильны, но при этом нельзя не отметить, что у нас было огромное количество моментов, чтобы забросить значительно больше шайб. В обороне мы были довольно внимательны, у соперника не было много шансов. Иногда случается, что шайба просто не идёт в ворота.
Мы работали с Линденом Веем в «Ванкувере», я знаю его возможности чуть лучше остальных. Считаю, что он провел отличный матч против Кореи. В целом он проводит классный сезон в КХЛ. Линден всегда был хорошим дирижером атак. Сегодня вы могли видеть, как он несколько раз идеально выводил партнеров на убойные позиции. Мне показалось, что он забил правильный гол в третьем периоде, хотя для судей это был очень сложный момент. Очевидно, что все хоккеисты мечтают играть в НХЛ, но если у вас
«Не сказал друзьям, что играю сегодня против Канады»
Вратарь сборной Южной Кореи Мэтт Далтон выглядел крайне уставшим в
— Мне не нужно, чтобы моим владениям так часто угрожали, — выпалил Далтон. — Когда играешь, тебе нужно, чтобы соперник бросил несколько раз, чтобы ты вошёл в игру. Но я надеюсь, что в следующем матче их будет меньше. Последние несколько дней я был на эмоциях. Когда я рос, я смотрел на эту команду. Моя семья живёт в Канаде. Определённо, этот матч для меня был довольно эмоциональным. Не могу сказать, что я хорошо спал перед игрой. Вообще, я немногим своим друзьям рассказал, что играю сегодня против Канады. Так что, я даже не знаю, что будет, когда я вернусь домой! Может быть,
|Канада
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4:2
(1:2, 2:0, 0:0)
|Южная Корея
|1-й период
|02:58
|Фраттин М.
|Ким Сан Ук
|05:01
|Ким Сан Ук
|17:44
|2-й период
|30:19
|Граньяни М-А.
|32:01
|Вольски В.