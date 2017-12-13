Санг Хуун Шина забрали в армию… И канадцы им чуть не проиграли!

Источник: Чемпионат.com

Из армии на Олимпиаду

На Кубок Первого канала приехало немало южнокорейских журналистов. Перед матчем Канада — Южная Корея их было больше, чем российских. К слову, канадских коллег вообщебыло не видно. На мой вопрос, есть ли шансы у Южной Кореи в игре с канадцами, иностранные корреспонденты лишь улыбнулись. «Но наши ребята — очень смелые и отчаянные ребята», — заверил меня тележурналист из Южной Кореи.

Это и было заметно по ходу встречи. У Канады было уйму моментов в первом периоде, но забили корейцы, причём дважды. И винить в пропущенных шайбах Бена Скривенса сложно. Например в моменте с первым голом недосмотрел защитник «Металлурга» Крис Ли.

Хоккеисты из Южной Кореи брали за счёт характера, в катании и мастерстве они, конечно, сильно уступали сопернику. Хорош был вратарь Мэтт Далтон — канадец, взявший гражданства страны-хозяйки Олимпийских игр — 2018. Иностранные коллеги рассказали забавную вещь: нападающий Санг Хуун Шин, который первоначально был в заявке на турнир в Москве сейчас в армии, где играет за армейскую команду. Правда, на Олимпиаду его должны отпустить. Но все равно случай, конечно, удивительный.

На первую игру на Кубке Первого канала собралось немало народу. Нижние сектора были практически заполнены. С трибун постоянно звучали кричалки: «Вперёд, Корея».

После первого периода при счёте 2:1 в пользу Южной Кореи коэффициенты на их победу были в районе восьми. Никто, кажется, не верил в сенсацию. В середине второго периода как-то легко забил Марк-Андре Граньяни. Затем канадцы повели в счёте. Стало ясно, что победу они не отдадут.

Мечта Знарка

В России многие выражали недовольство, что сборная по хоккею будет почти целый месяц готовиться к Олимпиаде. Из-за этого в КХЛ огромная пауза, да и календарь получился неудобный. В Азиатской лиге, в которой выступают игроки сборной Южной Кореи, скоро рождественская пауза. В «регулярке» осталось пару матчей, а плей-офф стартует только в марте. У сборной Южной Кореи будет полтора (!) месяца на подготовку к домашним Играм. Ну, просто мечта Олега Знарка!

После победы игроки сборной Канады были в хорошем расположении духа. Максим Тальбо успел дать три интервью.



— Думаю, мы хорошо сыграли, — заявил форвард «Локомотива».— Первый период мы провели слабо, но затем исправились. Сборная Южная Кореи — хорошая команда. Там много легионеров, да и местные ребята неплохи, играют в хороший хоккей. Каждый заслуживает быть здесь. После травмы чувствую себя хорошо, играю, всё отлично. На протяжении шести недель я восстанавливался, но теперь вернулся. Больше не думаю о той травме.

«Игра против России обведена красным маркером»

Нападающий Линден Вей заявил, что ждёт игры с Россией.



— Мы никогда не играли против сборной Кореи, поэтому даже не знали, чего ожидать. Мы работали в Уилли Дежарденом в «Ванкувере», так что я хорошо с ним знаком. Думаю, что его тренерские показатели говорят сами за себя, это великолепный специалист. Он уже проделал большую работу в сборной Канады, и я уверен, что мы будем только прогрессировать под его началом.

Игра против России обведена красным маркером в нашем календаре, это правда (смеётся). Это большой матч. Не важно, где встречаются команды и в рамках какого турнира. Будет круто, не сомневаюсь. Наверняка хоккеисты будут особенно эмоциональны в субботний вечер. Моё мнение слегка предвзято насчёт победителя (смеётся). У сборной России в составе фантастические игроки, мы с глубоким уважением относимся к вашей команде.

«Если у вас что-то идет не так, то КХЛ — прекрасный выбор»

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден оказался доволен первым матчем в Москве.

— Я не думаю, что этот матч был таким уж тяжёлым. Да, корейцы здорово катались, были очень мобильны, но при этом нельзя не отметить, что у нас было огромное количество моментов, чтобы забросить значительно больше шайб. В обороне мы были довольно внимательны, у соперника не было много шансов. Иногда случается, что шайба просто не идёт в ворота.

Мы работали с Линденом Веем в «Ванкувере», я знаю его возможности чуть лучше остальных. Считаю, что он провел отличный матч против Кореи. В целом он проводит классный сезон в КХЛ. Линден всегда был хорошим дирижером атак. Сегодня вы могли видеть, как он несколько раз идеально выводил партнеров на убойные позиции. Мне показалось, что он забил правильный гол в третьем периоде, хотя для судей это был очень сложный момент. Очевидно, что все хоккеисты мечтают играть в НХЛ, но если у вас что-то идет не так, то КХЛ — прекрасный выбор. Парни вроде Линдена приезжают себя, чтобы вновь обрести уверенность. Когда это случается, это идет на пользу всем. КХЛ — очень сильная лига.

«Не сказал друзьям, что играю сегодня против Канады»

Вратарь сборной Южной Кореи Мэтт Далтон выглядел крайне уставшим в микст-зоне.