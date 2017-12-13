Женская сборная России по хоккею одержала победу на старте Турнира пяти наций

Встреча, состоявшаяся в среду, завершилась со счетом 4:1 (3:0, 0:0, 1:1). В составе победительниц дубль оформила Валерия Павлова (4-я и 6-я минуты), по одной шайбе забросили Галина Скиба (14) и Алевтина Штарева (56). Автором гола у шведок стала Ханна Ольссон (51).