Напористая игра Южной Кореи на Кубке Первого канала не удивила тренера канадцев

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду сборная Канады со счетом 4:2 одержала волевую победу над командой Южной Кореи в матче Кубка Первого канала. После первого периода южнокорейцы были впереди со счетом 2:1.

«У нас было много нереализованных моментов, но мы провели хороший матч. Не был удивлен агрессивной игрой корейцев, у них игроки с хорошим катанием. Они отлично использовали свои возможности, чего нам сделать не удалось», — сказал Дежарден.

«Я очень плотно слежу за Континентальной хоккейной лигой, ведь в нашей сборной много игроков из этой лиги, — продолжил специалист. — Отмечу, что хороший матч провел Линден Вей. Рекомендовал ли я таким ребятам приезжать в КХЛ? Все хоккеисты разные, но все хотят выступать в Национальной хоккейной лиге».

«КХЛ — это хорошая лига. Если ты проявишь себя там, увеличишь свою результативность, то можешь вернуться в НХЛ», — заключил главный тренер канадской сборной.