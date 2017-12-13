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22:55 (мск), источник: ТАСС

Напористая игра Южной Кореи на Кубке Первого канала не удивила тренера канадцев

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден не был удивлен агрессивной игрой команды Южной Кореи в матче второго этапа хоккейного Евротура — Кубка Первого канала. Об этом он сказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду сборная Канады со счетом 4:2 одержала волевую победу над командой Южной Кореи в матче Кубка Первого канала. После первого периода южнокорейцы были впереди со счетом 2:1.

«У нас было много нереализованных моментов, но мы провели хороший матч. Не был удивлен агрессивной игрой корейцев, у них игроки с хорошим катанием. Они отлично использовали свои возможности, чего нам сделать не удалось», — сказал Дежарден.

«Я очень плотно слежу за Континентальной хоккейной лигой, ведь в нашей сборной много игроков из этой лиги, — продолжил специалист. — Отмечу, что хороший матч провел Линден Вей. Рекомендовал ли я таким ребятам приезжать в КХЛ? Все хоккеисты разные, но все хотят выступать в Национальной хоккейной лиге».

«КХЛ — это хорошая лига. Если ты проявишь себя там, увеличишь свою результативность, то можешь вернуться в НХЛ», — заключил главный тренер канадской сборной.

Кубок Первого канала завершится 17 декабря.

Канада 4:2
(1:2, 2:0, 0:0)
Южная Корея
13.12.2017, 19:00 основной раунд: Кубок Первого канала
Вратари
1-й период
02:58 Фраттин М.
Ким Сан Ук 05:01
Ким Сан Ук 17:44
2-й период
30:19 Граньяни М-А.
32:01 Вольски В.
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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