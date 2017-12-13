Сборная Казахстана во второй раз победила Украину в товарищеском матче

Игра проходила в Киеве и завершилась со счетом 0:3.

Первый период команды провели всухую. Сборную Украину раз за разом спасал ее 17-летний дебютант Артур Оганджанян.

Пробить юного вратаря казахстанцы смогли во втором периоде. На 31-й минуте в большинстве в формате «четыре на три» счет открыл Георгий Дульнев, на 33-й Михаил Рахманов удвоил преимущество гостей, а на 38-й — Иван Кучин забросил третью шайбу, причем сделал это в меньшинстве. Третий период, как и первый, команды провели всухую.

Отметим, что в первом товарищеском матче сборная Казахстана днем ранее разгромила Украину со счетом 5:1.

Теперь сборная Казахстана отправится в Беларусь, где проведет два товарищеских матча с местной командой: 15 декабря — в Минске, а на следующий день — в Молодечино, что в 75 километрах от столицы.

Игры против Украины и Беларуси являются для сборной Казахстана подготовкой к этапу Еврочеленджа. При этом в состав национальной команды включены только игроки из пяти клубов локального чемпионата — «Номада», «Арлана», «Темиртау», «Алматы» и «Алтая-Торпедо», а возглавляет ее главный тренер «Номада» Юрий Михалис.

Этап Еврочеленджа пройдет с 12 по 18 февраля в Польше. Кроме Казахстана и хозяев на мини-турнире выступят Италия и Венгрия.