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12:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Дацюк не сыграет на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что нападающий Павел Дацюк не сможет помочь команде на московском этапе Евротура.

Источник: РИА "Новости"

«Дацюк не сыграет на Кубке Первого канала», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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