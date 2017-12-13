Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Дацюк не сыграет на Кубке Первого канала
Главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что нападающий Павел Дацюк не сможет помочь команде на московском этапе Евротура.
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Главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что нападающий Павел Дацюк не сможет помочь команде на московском этапе Евротура.
«Дацюк не сыграет на Кубке Первого канала», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.