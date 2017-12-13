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00:43 (мск), источник: ТАСС

Кубок Первого канала по хоккею стартует с участием команд Канады и Южной Кореи

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Второй этап хоккейного Евротура Кубок Первого канала стартует в среду. В турнире сыграют традиционные участники Евротура, а именно: сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции и команды Канады и Южной Кореи, которые также готовятся к предстоящей в феврале Олимпиаде.

Источник: ИТАР-ТАСС

Евротур в нынешнем сезоне проходит в расширенном формате — в Кубке Первого канала и ноябрьском Кубке Карьяла в Финляндии выступают по шесть команд, при этом количество матчей, проведенных командами, не увеличилось — каждый участник за четыре дня сыграет трижды. На Кубке Первого канала сборная России 14 декабря встретится с командой Швеции (19:30 мск), 16 декабря — Канады (17:00), 17 декабря — Финляндии (17:00).

Стартует российский этап Евротура в среду матчами между командами Канады и Южной Кореи, а также Чехии и Финляндии, которые сыграют в Праге. В пятницу встречаются сборные Финляндии и Южной Кореи, а также Чехии и Канады, в субботу в 13:00 мск на лед выйдут сборные Южной Кореи и Швеции, в воскресенье в это же время состоится матч команд Швеции и Чехии.

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Главный тренер Олег Знарок пригласил для участия в Кубке Первого канала следующих игроков: вратари Василий Кошечкин («Металлург», Магнитогорск), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко (все — ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»), нападающие Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Сергей Плотников, Сергей Широков (все — СКА), Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко (все — ЦСКА).

Московские матчи Кубка Первого канала пройдут на льду арены «ВТБ Ледовый дворец».

Турнир с 50-летней историей

В нынешнем году традиционному декабрьскому хоккейному турниру в Москве исполняется 50 лет. В 1967 году первый турнир был посвящен 50-летию Октябрьской революции и прошел не только в Москве, но и Ленинграде и Воскресенске, завершившись победой первой сборной СССР, которая опередила вторую команду страны. Через два года турнир стал проводиться на призы газеты «Известия».

С 1996-го турнир в Москве стал проходить в рамках Евротура, впоследствии соревнования носили название «Кубок «Балтики» и «Кубок РОСНО». С 2006 года московский этап Евротура называется Кубок Первого канала, за 11 лет сборная России победила на домашнем турнире шесть раз. Год назад первое место завоевала команда Швеции, опередив хозяев благодаря успеху в личной встрече — 3:1.

Первый этап Евротура нынешнего сезона прошел в Хельсинки и завершился победой хозяев, которые выиграли все три матча, в том числе и у российской сборной — 3:2. В других играх подопечные Олега Знарка одержали победы в матчах с швейцарцами (6:2) и чехами (5:2). В апреле в рамках Евротура пройдут этапы в Чехии и Швеции.

Для команд турнир в Москве станет последней проверкой перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане, где российские хоккеисты будут представлены в нейтральном статусе и сыграют под вывеской «Олимпийцы России». Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пхёнчхане пройдет 14—25 февраля, на предварительном этапе российская команда сыграет против сборных Словакии (14 февраля), Словении (16 февраля) и США (17 февраля).

Чемпионат мира 2018 года состоится в Дании 4—20 мая.

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