Сборная Казахстана по хоккею разгромила Украину в товарищеском матче

Игра проходила в Киеве и завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей. У сборной Казахстана дубль оформил Владимир Гребенщиков, который отличился на 35-й и 43-й минутах. Еще по одной шайбе забросили Кирилл Савицкий, Александр Воронин и Дмитрий Гренц, отличившиеся на девятой, 24-й и 57-й минутах.

Завтра, 14 декабря, Казахстан и Украина проведут еще одну игру в Киеве, которая стартует в 23:00 по времени Астаны. А 15 и 16 декабря сборная Казахстана в Минске в товарищеских матчах встретится с Беларусью.