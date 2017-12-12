Сборная Казахстана по хоккею разгромила Украину в товарищеском матче
Сборная Казахстана по хоккею победила Украину в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею победила Украину в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Киеве и завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей. У сборной Казахстана дубль оформил Владимир Гребенщиков, который отличился на 35-й и 43-й минутах. Еще по одной шайбе забросили Кирилл Савицкий, Александр Воронин и Дмитрий Гренц, отличившиеся на девятой, 24-й и 57-й минутах.
Завтра, 14 декабря, Казахстан и Украина проведут еще одну игру в Киеве, которая стартует в 23:00 по времени Астаны. А 15 и 16 декабря сборная Казахстана в Минске в товарищеских матчах встретится с Беларусью.
Игры против Украины и Беларусью являются для сборной Казахстана подготовкой к этапу Еврочеленджа. При этом в составе национальной команды включены только игроки из пяти клубов локального чемпионата — «Номада», «Арлана», «Темиртау», «Алматы» и «Алтая-Торпедо».