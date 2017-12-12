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22:12 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею разгромила Украину в товарищеском матче

Сборная Казахстана по хоккею победила Украину в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Киеве и завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей. У сборной Казахстана дубль оформил Владимир Гребенщиков, который отличился на 35-й и 43-й минутах. Еще по одной шайбе забросили Кирилл Савицкий, Александр Воронин и Дмитрий Гренц, отличившиеся на девятой, 24-й и 57-й минутах.

Завтра, 14 декабря, Казахстан и Украина проведут еще одну игру в Киеве, которая стартует в 23:00 по времени Астаны. А 15 и 16 декабря сборная Казахстана в Минске в товарищеских матчах встретится с Беларусью.

Игры против Украины и Беларусью являются для сборной Казахстана подготовкой к этапу Еврочеленджа. При этом в составе национальной команды включены только игроки из пяти клубов локального чемпионата — «Номада», «Арлана», «Темиртау», «Алматы» и «Алтая-Торпедо».

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