В бой идут армейцы: превью Кубка Первого канала

Источник: Советский спорт

Сборная России первый матч на турнире проведет в четверг. Ее главный тренер Олег Знарок сделал ставку на проверенных бойцов.

Надоело Знарку получать изрядную порцию критики после московских этапов Евротура. Два года назад в Парке легенд только-только презентованная «Красная машина новой сборки» так и не завелась, заняв впервые в истории турнира последнее место. В прошлом сезоне шведы испортили 70-летний юбилей отечественного хоккея, а их плохой парень Линус Умарк публично об этом заявил. Знарок так же публично обещал за эти слова «оторвать ему голову». На ЧМ-2017 в Кельне не совсем получилось — на старте россияне победили будущих чемпионов мира только по буллитам. Верим, что завтра поквитаемся с «Тре Крунур» и Умарком по полной программе.

Сейчас в крайне неспокойной международной обстановке важно сохранять душевное равновесие. Лишняя нервотрепка и негатив Знарку и Ко не нужны. Поэтому кровь из носу нужна победа на домашнем турнире, который в этом году празднует 50-летний юбилей. Вот почему тренерский штаб сделал ставку на проверенных бойцов из СКА и ЦСКА, разбавив армейский костяк только двумя «чужаками» — опытным вратарем Кошечкиным из «Магнитки» и защитником из Ярославля Любушкиным.

Так что не удивляйтесь отсутствию в составе Ткачева из Казани и приглашению «Волшебника» Дацюка, успевшего провести в ноябре и первой декаде декабря всего один матч чемпионата. Пусть «барс» Ткачев покажет лидерские качества в олимпийской сборной на турнире в Норвегии. Тогда и путевку в Пхенчхан у него никто не отберет.

А Кошечкина, бессменно играющего за «Магнитку», необходимо проверить в серьезном деле. Ведь в последний раз его приглашали в сборную на Кубок Карьяла-2014. Поэтому не станем удивляться, если тренеры на Кубке Первого канала дадут сыграть по матчу каждому из трех вратарей.

Гвоздем турнирной программы по праву считают матч Россия — Канада, который состоится в субботу 16 декабря. Его уже вовсю раскручивает Первый канал, преподнося как генеральную репетицию олимпийского финала.

Ровно 30 лет назад на Призе «Известий» Красная машина сенсационно уступила «Кленовым листьям» 2:3, которые вышли победителями юбилейного турнира. Дело тоже было в субботу, а ворота канадцев защищал гренадер Шон Бурк, ныне генеральный менеджер олимпийской сборной. Интересный, скажу вам, персонаж. Низко летящую между щитков шайбу останавливал ловушкой, согнувшись в три погибели. Всем канонам вратарской школы наперекор.

А нашу команду вратарь Виталий Самойлов, кстати, одноклубник Знарка по рижскому «Динамо», не выручил. Впрочем, та осечка сплотила советскую сборную, и в олимпийском Калгари она взяла у Бурка сотоварищи более чем убедительный реванш — 5:0 и досрочно завоевала золото.