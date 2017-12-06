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15:29 (мск), источник: Р-Спорт

Тринадцать игроков из клубов КХЛ вошли в состав сборной Чехии на Кубок Первого канала

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. Тринадцать игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вошли в состав сборной Чехии на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, сообщается на сайте КХЛ.

Источник: Reuters

Кубок Первого канала пройдет в московском «Парке Легенд» с 13 по 17 декабря. Чехи в вынесенном матче в Праге сыграют с командой Финляндии, а затем в Москве встретятся со сборными Канады и Швеции.

Полностью состав чешской сборной выглядит следующим образом:

вратари — Павел Францоуз («Трактор»), Доминик Фурх («Авангард»), Патрик Бартошак («Витковице», Чехия);.

защитники — Якуб Накладал («Локомотив»), Ян Коларж, Михал Йордан (оба — «Амур»), Томаш Кундратек («Торпедо»), Ондржей Витасек («Югра»), Войтех Мозик («Витязь»), Либор Шулак («Лахти», Финляндия), Ондржей Немец («Комета», Чехия), Збынек Михалек («Спарта», Чехия), Милан Дудера («Оцеларжи», Чехия);.

нападающие — Роман Червенка («Фрибург», Швейцария), Томаш Филиппи («Металлург», Магнитогорск), Иржи Секач («Ак Барс»), Андрей Нестрашил («Нефтехимик»), Роман Хорак («Витязь»), Томаш Зогорна («Амур»), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта», Швейцария), Роберт Коусал («Давос», Швейцария), Мартин Эрат («Комета», Чехия), Якуб Клепиш («Млада Болеслав», Чехия), Михал Вондрка («Хомутов», Чехия), Петр Коукал («Маунтфилд», Чехия), Милан Гулаш, Томаш Мертл (оба — «Шкода», Чехия), Мартин Ружичка («Оцеларжи», Чехия).

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