С Дацюком и Ковальчуком: на Кубке Первого канала сыграет олимпийский состав?
Стал известен состав на российский этап Евротура. Корреспондент «СЭ» — о том, кто из игроков поедет на Олимпиаду. Если мы туда попадем.
Стал известен состав на российский этап Евротура. Корреспондент «СЭ» — о том, кто из игроков поедет на Олимпиаду. Если мы туда попадем.
Давайте не будем заранее рвать на себе рубаху, проклиная всех на свете, и представим, что сборная России
Его партнеры по звену СКА не играли на Кубке Карьяла, но в
Предположим, что вызов Кетова и Каблукова — это не более, чем страховочный вариант на случай непредвиденных обстоятельств в виде травм. Но как воспринимать нахождение во второй сборной, которой сейчас меньше всего подходит наименование «олимпийская», Трямкина? Уральский великан по всем статистическим и другим показателям настолько хорош, что его два месяца подряд лучшим защитником чемпионата признает КХЛ. Возможно, он не идеально отыграл в Финляндии, но ставить в один ряд с ним сейчас Яковлева, Хафизуллина, Марченко и Любушкина можно только за их старые заслуги. Еще они лучше знакомы Знарку по совместной работе, хотя этот факт должен играть решающую роль только при прочих равных.
Линия обороны была и остается самой проблемной в национальной команде на протяжении долгих лет. Главный тренер еще в начале ноября пытался убедить, что Андрей Марков находится в поле зрения сборной. Но ни одного шанса ветеран так и не получил. Видимо, крест на нем был поставлен давно. Со стороны это решение кажется недальновидным, если отталкиваться исключительно от игровых качеств. В то же время имеет значение, как человек держится в коллективе и как воспринимает тренерские требования. С этим, насколько известно, у Маркова в сборной были трудности.
Еще один кандидат, чье попадание в олимпийскую заявку казалось делом решенным, поедет в Норвегию. Речь о центрфорварде «Ак Барса» Ткачеве. В нынешнем сезоне его игра не отличается стабильностью. На Кубке Карьяла он заслужил неоднозначные оценки, а с возвращением Шипачева из «Вегаса» шансы сохранить место в двух ударных звеньях снизились. Зато, похоже, полная ясность наблюдается во вратарской линии. Как и планировалось, к двум молодым и безусловным претендентам — Сорокину и Шестеркину — добавится опытный голкипер. Кошечкин в последние недели был хорош и, судя по отсутствию даже во второй сборной Еременко, уже выиграл место в олимпийской заявке.
Если отталкиваться от опыта прошлых лет, то Знарок часто любил принимать неожиданные решения в последний момент, давая шанс тем, кто лучше готов на данную минуту. Уверен, что и московский состав не является на 100 процентов окончательным. В этой связи Кубок первого канала несет в себе определенную интригу. Не столь значительную, как гамлетовский вопрос с поездкой в Пхенчхан. Но вполне себе самостоятельную и даже интересную.