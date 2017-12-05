С Дацюком и Ковальчуком: на Кубке Первого канала сыграет олимпийский состав?

Источник: Спорт-Экспресс

Состав сборной России на Кубок Первого канала | Источник: Спорт-Экспресс

Давайте не будем заранее рвать на себе рубаху, проклиная всех на свете, и представим, что сборная России все-таки поедет в Корею. Вероятность этого варианта на данный момент остается высокой. Тогда Кубок Первого канала получит колоссальное значение как последняя возможность определиться с окончательным составом на Олимпиаду. Изначально казалось, что в Москве сыграют только самые «железные» кандидаты. Почти все сильнейшие, действительно, попали в состав. Но есть и масса вопросов. Например, вызов нападающих четвертого звена СКА Каблукова и Кетова совершенно не укладывается в рамки обычной логики. Известно, что Олег Знарок обожает работать с игроками такого плана, не склонными к риску и очень исполнительными. Но ведь проверенных временем и крупными турнирами форвардов, умеющими таскать «рояль» и четко делать все, что требует тренер, хватает и так: Телегин, Андронов и Калинин. Последний идеально вписался в клубе в звено к Ковальчуку и Шипачеву, поэтому его вызов логичен как никогда. Калинин в плане результативности очень хорош, чем выгодно отличается от конкурентов.

Его партнеры по звену СКА не играли на Кубке Карьяла, но в Санкт-Петербурге быстро спелись и в последнее время выглядят интересно. В здравом уме от них не откажется ни один тренер. Ковальчук — лучший российский снайпер регулярного чемпионата, идущий на собственный рекорд по голам. Шипачев по своим собственным словам еще не набрал оптимальных кондиций после возращения из НХЛ. Он и по итогам восьми игр убедителен настолько, чтобы ставить его вызов под сомнение невозможно. То же самое можно сказать и в адрес Дацюка. Без него представить окончательный вариант сборной невозможно, какими не были бы текущие проблемы ветерана со здоровьем.

Илья КОВАЛЬЧУК (слева) и Павел ДАЦЮК (справа) снова в сборной Олега ЗНАРКА | Источник: Спорт-Экспресс

Предположим, что вызов Кетова и Каблукова — это не более, чем страховочный вариант на случай непредвиденных обстоятельств в виде травм. Но как воспринимать нахождение во второй сборной, которой сейчас меньше всего подходит наименование «олимпийская», Трямкина? Уральский великан по всем статистическим и другим показателям настолько хорош, что его два месяца подряд лучшим защитником чемпионата признает КХЛ. Возможно, он не идеально отыграл в Финляндии, но ставить в один ряд с ним сейчас Яковлева, Хафизуллина, Марченко и Любушкина можно только за их старые заслуги. Еще они лучше знакомы Знарку по совместной работе, хотя этот факт должен играть решающую роль только при прочих равных.

Линия обороны была и остается самой проблемной в национальной команде на протяжении долгих лет. Главный тренер еще в начале ноября пытался убедить, что Андрей Марков находится в поле зрения сборной. Но ни одного шанса ветеран так и не получил. Видимо, крест на нем был поставлен давно. Со стороны это решение кажется недальновидным, если отталкиваться исключительно от игровых качеств. В то же время имеет значение, как человек держится в коллективе и как воспринимает тренерские требования. С этим, насколько известно, у Маркова в сборной были трудности.

Василий КОШЕЧКИН | Источник: Спорт-Экспресс

Еще один кандидат, чье попадание в олимпийскую заявку казалось делом решенным, поедет в Норвегию. Речь о центрфорварде «Ак Барса» Ткачеве. В нынешнем сезоне его игра не отличается стабильностью. На Кубке Карьяла он заслужил неоднозначные оценки, а с возвращением Шипачева из «Вегаса» шансы сохранить место в двух ударных звеньях снизились. Зато, похоже, полная ясность наблюдается во вратарской линии. Как и планировалось, к двум молодым и безусловным претендентам — Сорокину и Шестеркину — добавится опытный голкипер. Кошечкин в последние недели был хорош и, судя по отсутствию даже во второй сборной Еременко, уже выиграл место в олимпийской заявке.

Если отталкиваться от опыта прошлых лет, то Знарок часто любил принимать неожиданные решения в последний момент, давая шанс тем, кто лучше готов на данную минуту. Уверен, что и московский состав не является на 100 процентов окончательным. В этой связи Кубок первого канала несет в себе определенную интригу. Не столь значительную, как гамлетовский вопрос с поездкой в Пхенчхан. Но вполне себе самостоятельную и даже интересную.