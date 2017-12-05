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19:54 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук и Дацюк вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала

ТАСС, 5 декабря. Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав национальной сборной для участия в Кубке Первого канала, который пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

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Всего в заявку российской команды вошло 27 игроков. Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Василий Кошечкин («Металлург», Магнитогорск), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);.

защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко (все — ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»);.

нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Сергей Плотников, Сергей Широков (все — СКА), Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко (все — ЦСКА).

Кубок Первого канала пройдет с 13 по 17 декабря. Россияне 14 декабря сыграют со шведами, 16-го — с канадцами, 17-го — с финнами.

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