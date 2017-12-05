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17:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ермак» обыграл «Рязань», «Буран» уступил «Соколу»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Ермак» одержал победу над «Рязанью» (3:0).

В другой встрече «Буран» уступил «Соколу» (2:4).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ермак» (Ангарск) — «Рязань» (Рязань) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Голы: Юшков — 5 (Селезнев, Коньков), 11:28 — 1:0. Гаврилычев — 1 (бол., Коньков), 53:09 — 2:0. Михайлов — 9, 58:33 — 3:0.

Вратари: Борисов — Черепенин.

Судьи: Мочалов, Шиханов.

5 декабря. Ангарск. «Арена Ермак».

«Сокол» (Красноярск) — «Буран» (Воронеж) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

Голы: Потылицын — 3 (Камалов, Железнов), 10:25 — 1:0. Андрющенко — 11 (Семин), 21:28 — 2:0. Маслов — 2 (Шипилов, Суховерхов), 25:28 — 2:1. Гаврилычев — 1 (бол., Камалов, Железнов), 31:30 — 3:1. Гаврилычев — 1 (бол., Зузин, Семин), 51:42 — 4:1. Банцерев — 5 (Белозеров, Дьяченко), 52:34 — 4:2.

Вратари: Андрюхов — Заливин.

Судьи: Мисюрь, Шмаков.

5 декабря. Красноярск. МСК «Арена Север».

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