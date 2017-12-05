«Ермак» обыграл «Рязань», «Буран» уступил «Соколу»
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Ермак» одержал победу над «Рязанью» (3:0).
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Ермак» одержал победу над «Рязанью» (3:0).
В другой встрече «Буран» уступил «Соколу» (2:4).
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Ермак» (Ангарск) — «Рязань» (Рязань) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
Голы: Юшков — 5 (Селезнев, Коньков), 11:28 — 1:0. Гаврилычев — 1 (бол., Коньков), 53:09 — 2:0. Михайлов — 9, 58:33 — 3:0.
Вратари: Борисов — Черепенин.
Судьи: Мочалов, Шиханов.
5 декабря. Ангарск. «Арена Ермак».
«Сокол» (Красноярск) — «Буран» (Воронеж) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).
Голы: Потылицын — 3 (Камалов, Железнов), 10:25 — 1:0. Андрющенко — 11 (Семин), 21:28 — 2:0. Маслов — 2 (Шипилов, Суховерхов), 25:28 — 2:1. Гаврилычев — 1 (бол., Камалов, Железнов), 31:30 — 3:1. Гаврилычев — 1 (бол., Зузин, Семин), 51:42 — 4:1. Банцерев — 5 (Белозеров, Дьяченко), 52:34 — 4:2.
Вратари: Андрюхов — Заливин.
Судьи: Мисюрь, Шмаков.
5 декабря. Красноярск. МСК «Арена Север».