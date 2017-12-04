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13:37 (мск), источник: Чемпионат.com

13 игроков КХЛ попали в состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом команды на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, который пройдёт в Москве с 13 по 17 декабря.

Источник: РИА "Новости"

В состав попали 13 игроков КХЛ.

Вратари: Микко Коскинен (СКА), Карри Рямё («Йокерит»), Юха Метсола («Амур»).
Защитники: Юрки Йокипакка (ХК «Сочи»), Микко Лехтонен, Нико Миккола (оба — «Таппара»), Яни Хаканпяя, Миика Койвисто (оба — «Кярпят»), Юусо Риикола («КалПа»), Йессе Виртанен («Фэрьестад»), Вилле Лаюнен («Спартак»), Атте Охтамаа («Ак Барс»).
Нападающие: Марко Анттила, Антти Пильстрём (оба — «Йокерит»), Юлиус Юнттила, Микаэль Руохамаа (оба — «Кярпят»), Йоонас Кемппайнен, Теэму Хартикайнен (оба — «Салават Юлаев»), Яни Лаюнен («Лугано»), Сакари Маннинен («Эребру»), Петри Контиола («Локомотив»), Лаури Корпикоски («Цюрих»), Ярно Коскиранта (СКА), Юусо Иконен («Брюнес»), Юусо Пильстрём (ЮИП), Юкка Пелтола («Таппара»), Вели-Матти Савинайнен («Югра»).

Помимо Финляндии, России, Швеции и Чехии в этом году в турнире примут участие также сборные Канады и Южной Кореи.

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