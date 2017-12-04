13 игроков КХЛ попали в состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала
Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом команды на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, который пройдёт в Москве с 13 по 17 декабря.
Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом команды на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, который пройдёт в Москве с 13 по 17 декабря.
В состав попали 13 игроков КХЛ.
Вратари: Микко Коскинен (СКА), Карри Рямё («Йокерит»), Юха Метсола («Амур»).
Защитники: Юрки Йокипакка (ХК «Сочи»), Микко Лехтонен, Нико Миккола (оба — «Таппара»), Яни Хаканпяя, Миика Койвисто (оба — «Кярпят»), Юусо Риикола («КалПа»), Йессе Виртанен («Фэрьестад»), Вилле Лаюнен («Спартак»), Атте Охтамаа («Ак Барс»).
Нападающие: Марко Анттила, Антти Пильстрём (оба — «Йокерит»), Юлиус Юнттила, Микаэль Руохамаа (оба — «Кярпят»), Йоонас Кемппайнен, Теэму Хартикайнен (оба — «Салават Юлаев»), Яни Лаюнен («Лугано»), Сакари Маннинен («Эребру»), Петри Контиола («Локомотив»), Лаури Корпикоски («Цюрих»), Ярно Коскиранта (СКА), Юусо Иконен («Брюнес»), Юусо Пильстрём (ЮИП), Юкка Пелтола («Таппара»),
Помимо Финляндии, России, Швеции и Чехии в этом году в турнире примут участие также сборные Канады и Южной Кореи.