Сборную Канады представят на Кубке Первого канала 19 игроков КХЛ

Матчи Кубка Первого канала пройдут с 13 по 17 декабря в Москве на льду арены в Парке Легенд. Наибольшее представительство в канадской команде получил китайский «Куньлунь», делегировавший в сборную трех хоккеистов. По два игрока представляют астанинский «Барыс», ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург».