Сборную Канады представят на Кубке Первого канала 19 игроков КХЛ
МОСКВА, 1 дек —
МОСКВА, 1 дек —
Матчи Кубка Первого канала пройдут с 13 по 17 декабря в Москве на льду арены в Парке Легенд. Наибольшее представительство в канадской команде получил китайский «Куньлунь», делегировавший в сборную трех хоккеистов. По два игрока представляют астанинский «Барыс», ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург».
Полностью состав сборной Канады выглядит следующим образом:
вратари — Бен Скривенс («Салават Юлаев», Уфа), Барри Браст («Фрибург», Швейцария);.
защитники — Мэт Робинсон (ЦСКА), Стефан Эллиотт («ХВ71», Швеция), Симон Дюпре («Слован», Братислава), Максим Норе («Берн», Швейцария), Крис Ли («Металлург», Магнитогорск), Чарлз Геноуэй («Лада», Тольятти), Шон Лалонд («Кёльнер Хайе», Германия), Карл Столлери («Динамо», Рига);.
нападающие — Роб Клинкхаммер («Ак Барс», Казань), Тедди Пёрселл («Авангард», Омск), Максим Тальбо, Брэндон Козун (оба — «Локомотив», Ярославль),