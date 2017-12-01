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10:14 (мск), источник: Р-Спорт

Сборную Канады представят на Кубке Первого канала 19 игроков КХЛ

МОСКВА, 1 дек — Р-Спорт. Тренерский штаб сборной Канады объявил состав команды на российский этап Евротура — Кубок Первого канала, в списке из 25 хоккеистов 19 игроков представляют клубы КХЛ, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Канады.

Источник: РИА "Новости"

Матчи Кубка Первого канала пройдут с 13 по 17 декабря в Москве на льду арены в Парке Легенд. Наибольшее представительство в канадской команде получил китайский «Куньлунь», делегировавший в сборную трех хоккеистов. По два игрока представляют астанинский «Барыс», ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург».

Полностью состав сборной Канады выглядит следующим образом:

вратари — Бен Скривенс («Салават Юлаев», Уфа), Барри Браст («Фрибург», Швейцария);.

защитники — Мэт Робинсон (ЦСКА), Стефан Эллиотт («ХВ71», Швеция), Симон Дюпре («Слован», Братислава), Максим Норе («Берн», Швейцария), Крис Ли («Металлург», Магнитогорск), Чарлз Геноуэй («Лада», Тольятти), Шон Лалонд («Кёльнер Хайе», Германия), Карл Столлери («Динамо», Рига);.

нападающие — Роб Клинкхаммер («Ак Барс», Казань), Тедди Пёрселл («Авангард», Омск), Максим Тальбо, Брэндон Козун (оба — «Локомотив», Ярославль), Пьер-Александр Паренто («Автомобилист», Екатеринбург), Мэтт Эллисон («Металлург», Магнитогорск), Линден Вей, Мэттью Фрэттин (оба — «Барыс», Астана), Жильбер Брюле, Тэйлор Бек, Войтек Вольский (все — «Куньлунь», Китай), Райан Гарбатт («Торпедо», Нижний Новгород), Эрик О’Делл («Сочи»), Дерек Рой («Линчепинг», Швеция), Рене Бурк («Юргорден», Швеция).

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