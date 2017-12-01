19 игроков КХЛ сыграют за сборную Канады на Кубке Первого канала
Федерация хоккея Канады на своём официальном сайте объявила состав сборной команды на матчи Кубка Первого канала.
Федерация хоккея Канады на своём официальном сайте объявила состав сборной команды на матчи Кубка Первого канала.
Турнир пройдет в Москве с 13 по 17 декабря. Канадская сборная сыграет с Южной Кореей, Россией и Чехией.
Вратари: Бен Скривенс («Салават Юлаев»), Барри Браст («Фрибург»);.
Защитники: Мэт Робинсон (ЦСКА), Стефан Эллиотт («ХВ-71»), Симон Дюпре («Слован»), Максим Норе («Берн»), Крис Ли («Металлург» Мг), Чарльз Геноуэй («Лада»), Шон Лалонд («Кельн»), Карл Столлери («Динамо» Р);.
Нападающие: Роб Клинкхаммер («Ак Барс»), Тэдди Перселл («Авангард»), Брэндон Козун, Максим Тальбо (оба — «Локомотив»),