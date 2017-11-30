Тот случай, когда надоело обвинять одних судей.
Чемпионат Беларуси. «Неман» нанес поражение «Металлургу»
«Неман» нанес поражение жлобинскому «Металлургу» в выездном матче регулярного чемпионата Беларуси — 5:1.
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«Неман» нанес поражение жлобинскому «Металлургу» в выездном матче регулярного чемпионата Беларуси — 5:1.
МЕТАЛЛУРГ — НЕМАН — 1:5 (0:1, 0:4, 1:0)
ЖЛОБИН. Ледовый дворец «Металлург». 893 (2000) зрителя.
ШАЙБЫ: 0:1 — Пасют (Клименко, Коршунов, 9.45). 0:2 — Левша (Стефанович, Кислый, 22.56 — бол.). 0:3 — Стефанович (Бадун, Коршунов, 31.59). 0:4 — Лисичкин (Стефанович, Богдановский, 35.05). 0:5 — Богдановский (Лисичкин, 38.44). 1:5 — Н. Осипов (Баярунс, Аникин, 45.00 — бол.).
БРОСКИ: 15:32 (4:5, 4:21, 7:6). ШТРАФ: 12 — 8.