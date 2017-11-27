Российский форвард Михаил Плотников пополнил ряды ХК «Юность-Минск»

Михаил Плотников является воспитанником московского ЦСКА, на протяжении трех сезонов он защищал цвета «армейцев» в Молодежной хоккейной лиге, становился чемпионом МХЛ в сезоне-2010/2011. С 2013 года нападающий выступал в клубах КХЛ: «Югра», новокузнецкий «Металлург», московский «Спартак» и «Адмирал». Всего в КХЛ форвард провел 137 матчей, набрав 39 (19+20) очков.