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19:12 (мск), источник: БЕЛТА

Российский форвард Михаил Плотников пополнил ряды ХК «Юность-Минск»

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытный российский форвард Михаил Плотников пополнил ряды ХК «Юность-Минск», сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Михаил Плотников является воспитанником московского ЦСКА, на протяжении трех сезонов он защищал цвета «армейцев» в Молодежной хоккейной лиге, становился чемпионом МХЛ в сезоне-2010/2011. С 2013 года нападающий выступал в клубах КХЛ: «Югра», новокузнецкий «Металлург», московский «Спартак» и «Адмирал». Всего в КХЛ форвард провел 137 матчей, набрав 39 (19+20) очков.

Минская «Юность» проведет 27 ноября важный матч в экстралиге. В Гродно подопечные Михаила Захарова встретятся с действующим чемпионом Беларуси «Неманом». Первая игра в чемпионате между двумя командами 19 октября завершилась убедительной победой минчан — 6:0. Новичок «Юности» Михаил Плотников в предстоящей встрече в Гродно сыграть не сможет.

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