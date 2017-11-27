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13:10 (мск), источник: Прессбол

Бывший игрок клубов КХЛ пополнил состав «Юности»

25-летний нападающий Михаил Плотников стал игроком «Юности».

Источник: РИА "Новости"

Хоккеист уже выступал за «красно-синих» на «Кубке Минска» перед стартом официального сезона в этом году, провел три матча и набрал 3 (1+2) балла, напоминает клубная пресс-служба.

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Плотников является воспитанником московского ЦСКА, на протяжении трех сезонов защищал цвета «армейцев» в МХЛ, становился чемпионом этой лиги в сезоне 2010/11.

Всего в МХЛ провел 194 матча с учетом плей-офф, забросил 85 шайб и сделал 78 результативных передач.

После на сезон Михаил отправился за океан, отыграв 61 встречу в рядах команды «Индиана Айс» в USHL, где отметился 43 (20+23) очками. Вернувшись в Россию в 2013 году, Плотников далее выступал за клубы КХЛ — «Югру», новокузнецкий «Металлург», московский «Спартак» и «Адмирал».

Всего в сильнейшей лиге Старого Света форвард провел 137 матчей, набрав 39 (19+20) пунктов за результативность.

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