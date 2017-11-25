Запасной вратарь «Лиды» получил матч-штраф в матче с «Витебском» за выброс кепки на лед после хет-трика партнера
Запасной голкипер «Лиды» Леонид Рубан получил
Запасной голкипер «Лиды» Леонид Рубан получил
На 18-й минуте третьего периода лидчане вышли вперед, благодаря голу Александра Николишина в большинстве. Эта шайба стала для форварда «рыцарей» третьей в игре.
Поздравить одноклубника с
За удалением до конца игры должна последовать и одноматчевая дисквалификация, однако данный эпизод, по просьбе представителей «Лиды», скорее всего, будет рассмотрен дисциплинарным комитетом хоккейной федерации. По мнению хозяев, за подобное нарушение должен быть предусмотрен 10-минутный дисциплинарный штраф, а не удаление до конца поединка, сообщает SportLida.