Запасной вратарь «Лиды» получил матч-штраф в матче с «Витебском» за выброс кепки на лед после хет-трика партнера

На 18-й минуте третьего периода лидчане вышли вперед, благодаря голу Александра Николишина в большинстве. Эта шайба стала для форварда «рыцарей» третьей в игре.

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Поздравить одноклубника с хет-триком решил голкипер Леонид Рубан, который в это время находился в запасе. Придерживаясь хоккейных традиций, он бросил на лед свою кепку, за что получил от судей матч-штраф за выброс на лед посторонних предметов.