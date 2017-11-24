Хоккеисты «Шахтера» победили в Молодечно и упрочили лидерство в экстралиге

Горняки открыли счет на 9-й минуте первого периода, реализовав численное преимущество. Автором гола стал Давид Ружичка. Во вторые двадцать минут встречи представители Молодечно значительно прибавили в скорости, имели немало шансов, чтобы забросить шайбу, но отличились лишь однажды. На 27-й минуте Илья Летов вышел один на один с голкипером Максимом Малютиным и уверенно переиграл вратаря — 1:1. Основное время матча могло завершиться ничейным результатом. Лишь на 59-й минуте был установлен окончательный счет. «Шахтер» в этот момент действовал в большинстве. Давид Ружчика выиграл вбрасывание в зоне динамовцев, сделал передачу на Виктора Андрущенко, который остался без опеки защитников и нанес точный бросок. Вратарь хозяев Михаил Карнаухов, призванный из основного состава минского «Динамо» помочь молодечненцам, в этом эпизоде не выручил — 2:1.