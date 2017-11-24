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09:42 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера» победили в Молодечно и упрочили лидерство в экстралиге

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» победили на выезде «Динамо- Молодечно» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) и упрочили лидерство в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Горняки открыли счет на 9-й минуте первого периода, реализовав численное преимущество. Автором гола стал Давид Ружичка. Во вторые двадцать минут встречи представители Молодечно значительно прибавили в скорости, имели немало шансов, чтобы забросить шайбу, но отличились лишь однажды. На 27-й минуте Илья Летов вышел один на один с голкипером Максимом Малютиным и уверенно переиграл вратаря — 1:1. Основное время матча могло завершиться ничейным результатом. Лишь на 59-й минуте был установлен окончательный счет. «Шахтер» в этот момент действовал в большинстве. Давид Ружчика выиграл вбрасывание в зоне динамовцев, сделал передачу на Виктора Андрущенко, который остался без опеки защитников и нанес точный бросок. Вратарь хозяев Михаил Карнаухов, призванный из основного состава минского «Динамо» помочь молодечненцам, в этом эпизоде не выручил — 2:1.

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Остальные матчи тура завершились со следующими результатами: «Брест» — «Металлург-Жлобин» — 1:3, «Могилев» — «Гомель» — 0:7, «Лида» — «Химик» — 4:3 (в овертайме), «Неман» — «Витебск» — 6:0.

Очередные матчи в экстралиге состоятся 25 ноября.

Первый этап в экстралиге завершится 2 декабря игрой «Гомель» — «Неман», после чего 12 команд будут разделены на две подгруппы («А», «Б») и сыграют в четыре круга. В первую войдут клубы, занявшие места с первого по шестое, во вторую — с седьмого по двенадцатое. По итогам этой стадии шесть команд подгруппы «А» и две лучшие из подгруппы «Б» выступят в плей-офф экстралиги.

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