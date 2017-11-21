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13:20 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Шеффилд поспорит с Минском за право принять суперфинал Континентального кубка

Британский Шеффилд претендует на проведение суперфинала Континентального кубка. Об этом сказал владелец клуба Тони Смит в официальном комментарии сайту Шеффилда.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Менеджер поздравил команду с тем, что она смогла квалифицироваться в решающую стадию турнира, что является большим достижением.

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Однако останавливаться на достигнутом клуб не хочет. Шеффилд надеется принять у себя суперфинал. Тони Смит гарантировал, что финальные матчи станут большим шоу, а Международная федерация хоккея и оргкомитет Континентального кубка будут гордиться.

Британская сторона уже провела первые переговоры по поводу того, чтобы принять суперфинал. Ранее мы уже сообщали о том, что Юность также надеется привезти суперфинал Континентального кубка к себе.

В полуфинале Юность и Шеффилд были в одном квартете — и наш клуб одержал уверенную победу со счетом 7:1. Также в суперфинал пробились казахстанский Номад и итальянский Риттен. Матчи решающей стадии пройдут 12—14 января.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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