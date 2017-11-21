Хоккеисты «Немана» одержали шестую подряд победу в чемпионате Беларуси

Подопечные Сергея Пушкова уверенно провели игру, открыв счет после точного броска Михаила Стефановича (который оформил голевой дубль в ходе поединка) уже на третьей минуте игры, а к началу второго периода преимущество гродненцев выросло до трех шайб. Фарм-клуб минского «Динамо» старался сократить отставание. Вместе с молодыми игроками на площадку у молодечненцев выходили и опытные хоккеисты: вратарь Степан Горячевских, нападающий Александр Матерухин. Хозяева остро атаковали, но в заключительные двадцать минут встречи гости сумели еще трижды поразить ворота «Динамо-Молодечно». Команда Дмитрия Кравченко лишь на 55-й минуте смогла забить вновь. Точный бросок при розыгрыше численного большинства удался молодому нападающему Андрею Белевичу.

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Главный тренер молодечненцев Дмитрий Кравченко после матча отметил, что его подопечные не уступили соперникам в движении, но медленнее принимали решения на площадке, что и сказалось на итоговом результате. Для «Немана» это уже шестая победа подряд в экстралиге, а неудачный период в октябре, когда действующие чемпионы проиграли немало важных матчей (например, «Юности» 0:6), позади, подчеркнул наставник гродненцев Сергей Пушков.

В середине турнирной таблицы разворачивается упорная борьба за попадание в шестерку сильнейших на втором этапе чемпионата. Жлобинский «Металлург» нанес поражение «Лиде» со счетом 5:3.

Турнирная таблица экстралиги: 1. «Шахтер» — 53 очка (20 матчей). 2. «Юность» — 51 (19). 3. «Гомель» — 41 (19). 4. «Неман» — 39 (17). 5. «Динамо-Молодечно» — 34 (19). 6. «Беларусь U-20» — 32 (20). 7. «Металлург» — 27 (19). 8. «Лида» — 23 (20). 9. «Химик» (Новополоцк) — 20 (20). 10. «Могилев» — 15 (20). 11. «Витебск» — 12 (20). 12. «Брест» — 4 (20).

Очередные матчи в экстралиге состоятся 23 ноября: «Динамо-Молодечно» — «Шахтер» (18.30, телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи), «Брест» — «Металлург», «Могилев» — «Гомель», «Лида» — «Химик», «Неман» — «Витебск».