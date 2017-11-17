Хоккеисты минской «Юности» разгромили британский «Шеффилд Стилерз» в Континентальном кубке

В начале первого периода подопечные Михаила Захарова провели два гола. На первой минуте встречи Александр Когалев открыл счет, а спустя семь минут Никита Мицкевич оказался один на пятачке у ворот соперника и удвоил преимущество «Юности». Еще до перерыва третий гол в ворота «Шеффилда» провел Виктор Туркин. Минчане продолжали владеть преимуществом до финальной сирены и уверено победили — 7:1.

В другом матче в группе D датский «Рунгстед» встретится сегодня с латвийским клубом «Курбадс».

Во втором туре, 18 ноября, команде Михаила Захарова будут противостоять соперники из Латвии (18.00), а завершит белорусская команда турнир матчем с «Рунгстедом» (20.00) 19 ноября.

Другой квартет полуфинала Континентального кубка в группе Е в эти же сроки выступает в итальянском Риттене, где играют французский «Гренобль», «Номад» (Астана, Казахстан), «Риттен Спорт» (Италия) и «Иегешмедвек» (Мишкольц, Венгрия).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в суперфинал турнира, который состоится 12—14 января 2018 года и пройдет на площадке одного из клубов финалистов турнира.

Минская «Юность» дважды побеждала в Континентальном кубке: в 2007 и 2011 годах. В 2015 году почетный трофей завоевал гродненский «Неман».