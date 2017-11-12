Три месяца до Пхенчхана: хоккеисты РФ открыли олимпийский сезон Кубком Карьяла

Источник: РИА "Новости"

Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от хозяев турнира финнов (2:3), затем обыграли команду Швейцарии (6:2), а в последний игровой день — чехов (5:2).

Победителем Кубка Карьяла впервые с 2013 года стали хозяева турнира, команда Финляндии. Сборная Швеции стала третьей, канадцы — четвертыми, чехи — пятыми. Последнее место, не набрав ни одного очка, заняла команда Швейцарии.

Кубок Карьяла, первый этап Евротура в сезоне-2017/18, проходил с 8 по 12 ноября. Помимо традиционных участников — команд России, Финляндии, Швеции и Чехии — в этом сезоне в Евротуре вне зачета выступают сборные Канады, Швейцарии и Южной Кореи (сыграет в декабре на Кубке Первого канала).

«Все будет нормально»

Сборная России вышла на первый матч турнира с финнами без утренней раскатки — слишком далеко добираться из загородного отеля. Россияне уже традиционно отказались от предоставленного организаторами отеля в центре Хельсинки.

В результате начало встречи россияне предсказуемо «проспали», и уже на второй минуте защитник Мика Койвисто передачей от правого борта нашел на ближней штанге Юлиуса Юнттилу, следует моментальный перевод на дальнюю — и Йоонас Кемппайнен броском в касание открывает счет. Звено Кемппайнена и Теему Хартикайнена из «Салавата Юлаева» было самым заметным в первые двадцать минут — оба упустили еще по одному стопроцентному моменту.

Фоторепортаж Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии со счетом 2:3 в первом матче на финском этапе Евротура — Кубке Карьяла. Встреча прошла в Хельсинки на Хартвалл-Арене.

Выделялась у финнов и тройка из «Йокерита» Марко Анттила — Мика Ниеми — Анти Пильстрем (в составе россиян нет ни одной клубной тройки из КХЛ), Анттила и Пильстрем в первом периоде едва не забили в меньшинстве, убежав «два в одного». Россиянам откровенно повезло уйти на первый перерыв при счете 0:1.

На старте второго периода все та же пара Анттила — Пильстрем выиграла у Сергея Андронова и Владислава Гаврикова борьбу за воротами Игоря Шестеркина, а 18-летний защитник Миро Хейсканен, проводивший дебютный матч за сборную, накатился по центру и удвоил преимущество финнов.

«Операцию по спасению» на 27-й минуте начала первая тройка сборной России: Владимир Ткачев и Никита Гусев выиграли борьбу у борта, и последний нашел точной передачей на дальней штанге Кирилла Капризова, проткнувшего шайбу сквозь Микко Коскинена — 1:2.

Заброшенная шайба заметно добавила настроения российской команде, полетевшей отыгрываться, и на 38-й минуте Сергей Плотников вошел в зону по левому краю и бросил, несмотря на целую группу висевших на нем финнов. Шайба предательски для Коскинена заползла за линию ворот. «Немного повезло мне, конечно, — прокомментировал момент Плотников. — Помогло то, что Коскинен мой одноклубник. С другой стороны, до этого Микко повезло, когда я в штангу попал».

На третий период россияне вышли без Сергея Широкова: ассистент капитана получил травму во втором периоде, ушел в раздевалку, но вскоре вернулся на лед. Однако нападающий, вероятно, переоценил свои силы.

Сразу четыре минуты большинства было у сборной России на старте третьего периода, но реализовать «лишнего» снова не удалось. Расплата не заставила себя долго ждать: снова контратака, снова тройка из «Йокерита», Шестеркин справляется с броском Анттилы, но первым на добивании оказывается защитник финнов Атте Охтамаа — 2:3. До конца третьего периода оставалось почти десять минут, но этого времени оказалось мало.

Хороший матч был, просто две шайбы пропустили из-за индивидуальных ошибок. Были моменты, было большинство в третьем периоде — надо забивать. Просто не было времени отработать большинство, все спонтанно играли. Будет у нас все нормально. Олег Знарок

Главное — вовремя проснуться

Утром после стартовой игры турнира стало известно, что Сергей Широков отправляется домой на углубленное обследование. Вместо него из расположения второй сборной, находившейся в Германии, в спешном порядке вызвали центрфорварда Максима Шалунова.

Шалунов не успел ни разу потренироваться со сборной в Хельсинки, тем не менее, уже на пятой минуте матча со швейцарцами отметился заброшенной шайбой — в большинстве броском из правого круга вбрасывания после передачи Никиты Гусева.

Вообще российская команда с первых минут завладела ощутимым игровым преимуществом, а первая опасность у ворот Ильи Сорокина возникла, когда команда Олега Знарка впервые оказалась в меньшинстве. На 14-й минуте сборная России осталась втроем после удалений Валерия Ничушкина и Сергея Андронова. Таким подарком сборная Швейцарии, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, не воспользоваться не могла — 1:1.

Фоторепортаж Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла Хоккеисты сборной России одержали первую победу на стартовом этапе Евротура — Кубке Карьяла, который проходит в Финляндии, обыграв команду Швейцарии.

Трех удалений за период россиянам показалось мало, и Максим Шалунов попал клюшкой по лицу одному из швейцарцев. Венсан Праплан оставлен без присмотра на пятаке, и сборная Швейцарии отправляется на первый перерыв, ведя в счете.

На этом проблемы сборной России не закончились — в начале второго периода до конца игры за подсечку коньком был удален Сергей Плотников. Нужно отдать должное бригадам меньшинства сборной России — увеличить разницу в счете сборной Швейцарии не удалось. Во втором периоде действительно серьезных моментов у ворот Йонаса Хиллера так и не случилось, а швейцарцы перебросали россиян — 14−8.

Оставалось всего двадцать минут, чтобы исправить ситуацию. Команде Олега Знарка хватило всего пяти минут, с 46-й по 51-ю, чтобы отправить в ворота швейцарцев четыре шайбы и решить исход встречи. Два гола организовала только-только родившаяся на свет тройка Павла Красковского, Михаила Григоренко и Сергея Калинина.

«Можно сказать, что Красковский придал ускорение нашей тройке, здорово вошел в игру», — сказал после матча Григоренко, признавшийся, что не стал забирать шайбу после первого гола за сборную России.

Также первый гол за сборную забил защитник Никита Нестеров, которому оставалось лишь приложиться по шайбе после передачи Никиты Гусева. Отличился и еще один хоккеист ЦСКА Валерий Ничушкин, в концовке встречи получивший повреждение колена. Окончательный счет на последней минуте установил Владимир Ткачев — 6:2.

Мы знали, как играют швейцарцы, но они два периода превосходили нас по скорости, по движению. Все-таки у них чемпионат попроще, чем у нас в КХЛ. Они и начинают позже, и игр меньше провели, и атмосфера там не такая напряженная, так что они были свежее. Хорошо, что мы выиграли в итоге, но надеялись, что с первого периода пойдет у нас игра. Олег Знарок

Лучшая игра — напоследок

Перед третьим матчем Кубка Карьяла сборная России понесла еще одну потерю — на Сергея Плотникова наложили одноматчевую дисквалификацию. Таким образом, Валерий Ничушкин, как и после удаления Плотникова в матче со швейцарцами, был определен в тройку с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным, а с Михаилом Григоренко и Сергеем Калининым на лед вышел Павел Красковский.

Место в воротах сборной России вопреки ожиданиям второй день подряд занял Илья Сорокин. Как выяснится после матча, Игорь Шестеркин получил микротравму.

Ярко сверкнувшая в третьем периоде матча со швейцарцами тройка Калинин — Красковский — Григоренко (две заброшенные шайбы) решила, что останавливаться рано. И в первые двадцать минут игры с чехами организовала еще два гола, в обоих случаях отличился Григоренко.

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В начале второго периода чехи схватили два удаления подряд, и россияне воспользовались шансом. Никита Гусев из-за ворот отдал на пятак Кириллу Капризову, который безжалостно расстрелял Мазанеца — 3:0. Чехи ненадолго вернули интригу этой встрече в середине второго периода, когда в штрафной бокс на две минуты отправился Вячеслав Войнов, но спустя две минуты Григоренко подкараулил отскок у чешских ворот и оформил первый на взрослом уровне хет-трик — 4:1.

«Здорово, что забил три. Последний хет-трик у меня был на молодежном уровне еще. Все залетало сегодня, партнерам спасибо. В целом, доволен тем, как для меня сложился Кубок Карьяла. Времени еще много до Олимипады, но, конечно, надеюсь, что теперь стал на шаг ближе к Пхенчхану», — сказал Григоренко.

Третий период превратился в пустую формальность, до финальной сирены команды успели обменяться заброшенными шайбами (первый гол за сборную России забил защитник Динар Хафизулин).

Россияне на хорошей ноте завершила выступление в Хельсинки, скрасив впечатление от невзрачного старта на турнире.

Игра с чехами более-менее понравилась, так, получается, что у нас выпала только первая игра с финнами. Готовимся дальше к Олимпиаде, — сказал Олег Знарок после матча.

Результат на Кубке Карьяла и победа олимпийской сборной на Кубке Германии говорят о том, что мы на правильном пути. Тренерский штаб смог отсмотреть большое количество кандидатов на Олимпиаду. В нашем понимании в феврале мы едем в Пхенчхан и едем туда под своим российским флагом, мы к этому готовимся, и иных вариантов не рассматриваем. Следующий этап нашей подготовки к Олимпиаде — это Кубок Первого канала в декабре. Роман Ротенберг первый вице-президент ФХР

Лучшим бомбардиром с 6 очками (четыре гола и две передачи) стал нападающий сборной России Михаил Григоренко. Его же признали лучшим форвардом турнира. Лучшим вратарем стал финн Микко Коскинен, а лучшим защитником — чех Якуб Накладал.