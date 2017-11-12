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20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Григоренко — заслуга партнёров: оценки сборной России

Четвёртое звено нашей сборной провело идеальный матч.

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В третьей игре Евротура сборная России не испытала проблем в матче с чехами. Наша команда всю встречу выглядела лучше соперника, а итоговый успех предопределил хет-трик Михаила Григоренко. Выставляем оценки всем сочетаниям национальной сборной.

Вратарь

Илья Сорокин — 6,0
Илья Сорокин провёл второй матч на турнире, и это говорит о том, что на данный момент голкипер ЦСКА имеет больший кредит доверия у тренерского штаба сборной России, чем Игорь Шестёркин. Игра с чехами получилась не самой сложной для Сорокина: по его воротам нанесли 28 бросков, почти половина из которых пришлась на третий период, когда исход встречи был определён. Но в основной массе чешские выпады были неопасны, и большого труда для Ильи они не представляли. Тем удивительнее две пропущенные шайбы, но они стали следствием отличного чешского большинства. Правда, в ситуации с первым голом Сорокин мог сыграть и порасторопнее: сначала ему не удалось перехватить клюшкой поперечный пас на Кубалика, а затем Илья не смог сгруппироваться и пропустил низом.

Защитники

Богдан Киселевич — Динар Хафизуллин — 7,0
Из-за травмы Владислава Гаврикова оказалась разрушена самая сыгранная оборонительная пара нашей сборной, которая, впрочем, получила порцию критики по итогам первого матча Евротура. В игре с чехами к Киселевичу Олег Знарок определил Динара Хафизуллина, и этот ход сработал. Оба защитника сыграли практически безошибочно, хотя стоит отметить и довольно слабый напор чешского нападения. И Богдан, и Динар редко посещали чужую зону, но едва ли не первое подключение Хафизуллина в атаку обернулось пятой шайбой в ворота чехов.

Никита Нестеров — Илья Любушкин — 5,5
После не самого удачного с точки зрения действий в защите матча со швейцарцами Нестеров и Любушкин остались в одном сочетании и на матч с чехами, но преображения в лучшую сторону у этой пары не произошло. Никите и Илье по-прежнему не хватало взаимопонимания, они больше других защитников нашей сборной позволяли создавать чехам у ворот Сорокина. Кроме того, оба гола соперник россиян забросил именно в тот момент, когда на льду находился кто-то из этой пары. Нестеров и Любушкин вдвоём пропускали от Кубалика, а защитник «Локомотива» ещё и присутствовал во время гола Клепиша. Не лучшие действия в обороне эта пара защитников не смогла компенсировать и в нападении, практически не подключаясь к атакам партнёров.

Андрей Зубарев — Вячеслав Войнов — 6,0
Эта пара защитников не пропустила, а значит, ребята могут быть довольны собой. Действительно, Зубарев и Войнов действовали просто и надёжно у своих ворот, за исключением того момента, когда Вячеслав заработал глупое удаление на экваторе матча, которое привело к первому голу чехов. В третьем периоде Войнов, от которого в первую очередь в этом сочетании ждут набранных очков, разбросался в большинстве, но отличиться голом или результативной передачей ему так и не удалось.

Никита Трямкин — Василий Токранов — 6,5
Самой экспериментальной паре российской обороны в матче с чехами явно не хватало взаимодействия, но в целом Трямкин и Токранов провели добротную встречу. Именно с защитников четвёртой пары вырос первый гол в матче, когда Трямкин поборолся у борта в чужой зоне, а Токранов, получив шайбу от Калинина, бросил в голевой отрыв Григоренко. В дальнейшем Никита и Василий немало времени проводили в чужой зоне и стали самыми активными защитниками нашей сборной. Ложкой дёгтя для этой пары обороны стали действия на последней минуте встречи: Трямкин удалился за задержку игры, а Токранов не смог помешать Клепишу забросить шайбу.

Нападающие

Иван Телегин — Сергей Андронов — Валерий Ничушкин — 5,5
Номинально первое звено сборной России не досчиталось из-за дисквалификации Сергея Плотникова, и в игре с чехами абсолютно растворилось на льду, не справившись с той задачей, ради которой Телегин и компания находятся в сборной: задать командный темп, придать нужную энергетику. В отчётной игре этого и не требовалось, но это не отменяет того факта, что звено Андронова провело крайне невыразительный матч.

Ребята не могли зацепиться за шайбу, совсем не создавали моментов, а единственным ярким воспоминанием останется проход Ничушкина в третьем периоде, в результате которого голкипер чехов Мазанец остался без шлема. Кроме того, Андронов и Телегин находились на льду в момент гола Клепиша, и именно центральный нападающий не смог заблокировать бросок, ставший голевым.

Никита Гусев — Максим Шалунов — Кирилл Капризов — 7,0
Это звено нашей команды не зря считается самым перспективным. В нём собраны молодые, прекрасно технически оснащённые хоккеисты с потрясающим игровым интеллектом. Игра с чехами, которые многое позволяют сопернику в атаке — раздолье для Гусева и компании, и парни провели отличный матч. Размашистые атаки, хитрые и умные передачи, комбинации — номинально третье звено рисовало и творило весь матч.

Но не зря Олег Знарок после встречи отметил, что Гусев и Капризов ещё только ищут необходимую «химию», и этим можно объяснить, что это звено отличилось только один раз, да и то в двойном численном большинстве. Гусев выдержал блестящую паузу за воротами и отдал «слепой» пас на Капризова, который расстрелял ворота чехов с «пятачка». В остальное время тройка Шалунова ещё не раз пыталось найти возможность забросить красивый гол, Гусев отдавал партнёрам на пустые углы, но больше отличиться не удалось.

Сергей Мозякин — Владимир Ткачёв — Александр Барабанов — 7,0
Это сочетание было совершенно незаметно в первом периоде, но со второго отрезка произошла разительная перемена, и Мозякин вместе с Ткачёвым стали создавать моменты у ворот чехов. Форвард «Магнитки» не использовал несколько шансов после бросков сходу, Ткачёв блистал отменным катанием и чувством паса, но самому реализовать моменты Владимиру не удавалось. Они у него появлялись в основном при игре в большинстве, но шайба не шла в ворота даже после паса Никиты Гусева на уже пустой угол.

Тем не менее Ткачёв и Мозякин не ушли со льда без набранных очков. Именно они вывели на голевой бросок Динара Хафизуллина, когда тот забрасывал пятую шайбу. В этом эпизоде отметился и Александр Барабанов, отковырявший шайбу от борта, но это был, пожалуй, единственный положительный момент в матче для форварда СКА. Остальное время он был совершенно незаметен и выпадал из звена.

Сергей Калинин — Павел Красковский — Михаил Григоренко — 9,0
Идеальный матч от четвёртого звена российской сборной. Сочетание из трёх номинально центральных нападающих Олегу Знарку пришлось собрать ещё по ходу прошлого матча после удаления Сергея Плотникова, и получилось отлично. Калинин, Григоренко и Красковский помогли перевернуть ход встречи со швейцарцами и заслужили право выйти вместе на матч с чехами.

Результат превзошёл все ожидания: Михаил Григоренко сделал первый хет-трик в карьере на взрослом уровне, но все его голы стали следствием отличной работы партнёров. Сначала отменно поработали Сергей Калинин и Василий Токранов, быстро осуществившие переход из обороны в атаку. Затем всё тот же Калинин ускорился, поборолся у борта и вывел Григоренко на бросок. А в эпизоде с третьей шайбой Михаила образцово сыграл Павел Красковский, смело полезший на пятачок, в результате чего шайба отскочила прямо на крюк форварду ЦСКА. На счету этого звена ещё и отменённый гол в первом периоде, автором которого мог стать Калинин.

Выставить максимальную оценку звену Красковского мешает тот факт, что первый гол чехов был забит, когда на льду были форварды из четвёртого звена. Григоренко и Красковский вместе с защитниками Нестеровым и Любушкиным оборонялись в меньшинстве, в какой-то момент все хоккеисты нашей сборной скопились в одном углу, забыв про Кубалика, который и переправил шайбу в ворота. Держать чеха должен был как раз форвард «Локомотива».

Россия 5:2
(2:0, 2:1, 1:1)
Чехия
12.11.2017, 14:30 основной раунд: Кубок Карьяла Hartwall Arena
Главные тренеры
Олег Знарок Йозеф Яндач
Вратари
Илья Сорокин Марек Мазанец
1-й период
04:23 Михаил Григоренко (В. Токранов)
Милан Гулаш 07:35
11:10 Михаил Григоренко (С. Калинин)
13:57 4430
2-й период
Милан Гулаш 21:49
Милан Гулаш 21:49
Якуб Накладал 22:32
23:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, Н. Нестеров)
29:16 Вячеслав Войнов
Доминик Кубалик (Ян Коварж, М. Ржепик) 30:36
33:06 Михаил Григоренко (П. Красковский)
3-й период
Войтех Мозик 44:08
55:36 Динар Хафизуллин (С. Мозякин, В. Ткачев)
59:24 Никита Трямкин
Якуб Клепиш (Ян Коварж) 59:52
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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