Хет-трик Григоренко — заслуга партнёров: оценки сборной России
Четвёртое звено нашей сборной провело идеальный матч.
Четвёртое звено нашей сборной провело идеальный матч.
В третьей игре Евротура сборная России не испытала проблем в матче с чехами. Наша команда всю встречу выглядела лучше соперника, а итоговый успех предопределил
Вратарь
Илья Сорокин — 6,0
Илья Сорокин провёл второй матч на турнире, и это говорит о том, что на данный момент голкипер ЦСКА имеет больший кредит доверия у тренерского штаба сборной России, чем Игорь Шестёркин. Игра с чехами получилась не самой сложной для Сорокина: по его воротам нанесли 28 бросков, почти половина из которых пришлась на третий период, когда исход встречи был определён. Но в основной массе чешские выпады были неопасны, и большого труда для Ильи они не представляли. Тем удивительнее две пропущенные шайбы, но они стали следствием отличного чешского большинства. Правда, в ситуации с первым голом Сорокин мог сыграть и порасторопнее: сначала ему не удалось перехватить клюшкой поперечный пас на Кубалика, а затем Илья не смог сгруппироваться и пропустил низом.
Защитники
Богдан Киселевич — Динар Хафизуллин — 7,0
Никита Нестеров — Илья Любушкин — 5,5
После не самого удачного с точки зрения действий в защите матча со швейцарцами Нестеров и Любушкин остались в одном сочетании и на матч с чехами, но преображения в лучшую сторону у этой пары не произошло. Никите и Илье
Андрей Зубарев — Вячеслав Войнов — 6,0
Эта пара защитников не пропустила, а значит, ребята могут быть довольны собой. Действительно, Зубарев и Войнов действовали просто и надёжно у своих ворот, за исключением того момента, когда Вячеслав заработал глупое удаление на экваторе матча, которое привело к первому голу чехов. В третьем периоде Войнов, от которого в первую очередь в этом сочетании ждут набранных очков, разбросался в большинстве, но отличиться голом или результативной передачей ему так и не удалось.
Никита Трямкин — Василий Токранов — 6,5
Самой экспериментальной паре российской обороны в матче с чехами явно не хватало взаимодействия, но в целом Трямкин и Токранов провели добротную встречу. Именно с защитников четвёртой пары вырос первый гол в матче, когда Трямкин поборолся у борта в чужой зоне, а Токранов, получив шайбу от Калинина, бросил в голевой отрыв Григоренко. В дальнейшем Никита и Василий немало времени проводили в чужой зоне и стали самыми активными защитниками нашей сборной. Ложкой дёгтя для этой пары обороны стали действия на последней минуте встречи: Трямкин удалился за задержку игры, а Токранов не смог помешать Клепишу забросить шайбу.
Нападающие
Иван Телегин — Сергей Андронов — Валерий Ничушкин — 5,5
Номинально первое звено сборной России не досчиталось
Ребята не могли зацепиться за шайбу, совсем не создавали моментов, а единственным ярким воспоминанием останется проход Ничушкина в третьем периоде, в результате которого голкипер чехов Мазанец остался без шлема. Кроме того, Андронов и Телегин находились на льду в момент гола Клепиша, и именно центральный нападающий не смог заблокировать бросок, ставший голевым.
Никита Гусев — Максим Шалунов — Кирилл Капризов — 7,0
Это звено нашей команды не зря считается самым перспективным. В нём собраны молодые, прекрасно технически оснащённые хоккеисты с потрясающим игровым интеллектом. Игра с чехами, которые многое позволяют сопернику в атаке — раздолье для Гусева и компании, и парни провели отличный матч. Размашистые атаки, хитрые и умные передачи, комбинации — номинально третье звено рисовало и творило весь матч.
Но не зря Олег Знарок после встречи отметил, что Гусев и Капризов ещё только ищут необходимую «химию», и этим можно объяснить, что это звено отличилось только один раз, да и то в двойном численном большинстве. Гусев выдержал блестящую паузу за воротами и отдал «слепой» пас на Капризова, который расстрелял ворота чехов с «пятачка». В остальное время тройка Шалунова ещё не раз пыталось найти возможность забросить красивый гол, Гусев отдавал партнёрам на пустые углы, но больше отличиться не удалось.
Сергей Мозякин — Владимир Ткачёв — Александр Барабанов — 7,0
Это сочетание было совершенно незаметно в первом периоде, но со второго отрезка произошла разительная перемена, и Мозякин вместе с Ткачёвым стали создавать моменты у ворот чехов. Форвард «Магнитки» не использовал несколько шансов после бросков сходу, Ткачёв блистал отменным катанием и чувством паса, но самому реализовать моменты Владимиру не удавалось. Они у него появлялись в основном при игре в большинстве, но шайба не шла в ворота даже после паса Никиты Гусева на уже пустой угол.
Тем не менее Ткачёв и Мозякин не ушли со льда без набранных очков. Именно они вывели на голевой бросок Динара Хафизуллина, когда тот забрасывал пятую шайбу. В этом эпизоде отметился и Александр Барабанов, отковырявший шайбу от борта, но это был, пожалуй, единственный положительный момент в матче для форварда СКА. Остальное время он был совершенно незаметен и выпадал из звена.
Сергей Калинин — Павел Красковский — Михаил Григоренко — 9,0
Идеальный матч от четвёртого звена российской сборной. Сочетание из трёх номинально центральных нападающих Олегу Знарку пришлось собрать ещё по ходу прошлого матча после удаления Сергея Плотникова, и получилось отлично. Калинин, Григоренко и Красковский помогли перевернуть ход встречи со швейцарцами и заслужили право выйти вместе на матч с чехами.
Результат превзошёл все ожидания: Михаил Григоренко сделал первый
Выставить максимальную оценку звену Красковского мешает тот факт, что первый гол чехов был забит, когда на льду были форварды из четвёртого звена. Григоренко и Красковский вместе с защитниками Нестеровым и Любушкиным оборонялись в меньшинстве, в
|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
|Илья Сорокин
|Марек Мазанец
|1-й период
|04:23
|Михаил Григоренко (В. Токранов)
|Милан Гулаш
|07:35
|11:10
|Михаил Григоренко (С. Калинин)
|13:57
|4430
|2-й период
|Милан Гулаш
|21:49
|Милан Гулаш
|21:49
|Якуб Накладал
|22:32
|23:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, Н. Нестеров)
|29:16
|Вячеслав Войнов
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, М. Ржепик)
|30:36
|33:06
|Михаил Григоренко (П. Красковский)
|3-й период
|Войтех Мозик
|44:08
|55:36
|Динар Хафизуллин (С. Мозякин, В. Ткачев)
|59:24
|Никита Трямкин
|Якуб Клепиш (Ян Коварж)
|59:52
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2