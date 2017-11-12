Ротенберг: Тренерский штаб стремится перед ОИ просмотреть как можно больше кандидатов в сборную

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В воскресенье сборная России победила команду Чехии со счетом 5:2 в третьем и заключительном для себя матче Кубка Карьяла.

«Первая игра против финнов была очень сложной. Повлияло то, что в этом сезоне мы провели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) больше игр перед Кубком Карьяла, чем в прошлом году. Насыщенный календарь, большая нагрузка ложится на игроков. Хорошо, что перед Олимпиадой у нас будет около месяца, чтобы полноценно подготовиться к соревнованиям», — сказал Ротенберг.

«Мы считаем, что находимся на правильном пути, тренерский состав пригласил несколько новых кандидатов, — продолжил он. — Мы стремимся, чтобы до Олимпийских игр подобных людей было как можно больше. В том числе речь идет об олимпийской сборной, которая выиграла Кубок Германии. Самое главное — это просмотреть как можно больше кандидатов, а потом выбрать оптимальный состав на Олимпиаду-2018».

Ротенберг отметил, что сборная России рассчитывает на выступление на Олимпийских играх под национальным флагом. «Олимпийские игры были созданы, чтобы объединить народы, спортсменов и зрителей. В нашем понимании мы поедем туда с нашим флагом, мы к этому готовимся. У нас по плану Кубок Первого канала, мы начинаем подготовку к нему», — добавил первый вице-президент ФХР.

Ротенберг также рассказал, что приглашение хоккеистов семи команд из 27 в сборную ставит вопрос о конкурентоспособности КХЛ: «В составе сборной на Кубке Карьяла были игроки из семи клубов. Это говорит о конкурентоспособности лиги. В других лигах похожая ситуация — тоже есть лидеры и аутсайдеры, над этим нужно работать».

«Основная команды сейчас экспериментирует. Мы показываем высокий уровень на международной арене. Если бы это было проблемой, то такого не было бы. На данном этапе самое важное — это подготовка к Олмипиаде», — заключил Ротенберг.

В первом матче Кубка Карьяла россияне уступили команде Финляндии (2:3), во втором победили сборную Швейцарии (6:2). На счету подопечных Олега Знарка 6 очков, они лидируют в турнирной таблице. Победитель турнира станет известен после окончания матча Финляндия — Канада, который начнется в 18:30 мск.