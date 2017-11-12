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11Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла
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18:53 (мск), источник: ТАСС

Ротенберг: Тренерский штаб стремится перед ОИ просмотреть как можно больше кандидатов в сборную

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноября. /ТАСС/. Главной задачей на оставшиеся матчи Евротура является просмотр максимального числа кандидатов в сборную России по хоккею, что позволит сформировать оптимальный состав на Олимпийские игры. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

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9
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9
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В воскресенье сборная России победила команду Чехии со счетом 5:2 в третьем и заключительном для себя матче Кубка Карьяла.

«Первая игра против финнов была очень сложной. Повлияло то, что в этом сезоне мы провели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) больше игр перед Кубком Карьяла, чем в прошлом году. Насыщенный календарь, большая нагрузка ложится на игроков. Хорошо, что перед Олимпиадой у нас будет около месяца, чтобы полноценно подготовиться к соревнованиям», — сказал Ротенберг.

«Мы считаем, что находимся на правильном пути, тренерский состав пригласил несколько новых кандидатов, — продолжил он. — Мы стремимся, чтобы до Олимпийских игр подобных людей было как можно больше. В том числе речь идет об олимпийской сборной, которая выиграла Кубок Германии. Самое главное — это просмотреть как можно больше кандидатов, а потом выбрать оптимальный состав на Олимпиаду-2018».

Ротенберг отметил, что сборная России рассчитывает на выступление на Олимпийских играх под национальным флагом. «Олимпийские игры были созданы, чтобы объединить народы, спортсменов и зрителей. В нашем понимании мы поедем туда с нашим флагом, мы к этому готовимся. У нас по плану Кубок Первого канала, мы начинаем подготовку к нему», — добавил первый вице-президент ФХР.

Ротенберг также рассказал, что приглашение хоккеистов семи команд из 27 в сборную ставит вопрос о конкурентоспособности КХЛ: «В составе сборной на Кубке Карьяла были игроки из семи клубов. Это говорит о конкурентоспособности лиги. В других лигах похожая ситуация — тоже есть лидеры и аутсайдеры, над этим нужно работать».

«Основная команды сейчас экспериментирует. Мы показываем высокий уровень на международной арене. Если бы это было проблемой, то такого не было бы. На данном этапе самое важное — это подготовка к Олмипиаде», — заключил Ротенберг.

В первом матче Кубка Карьяла россияне уступили команде Финляндии (2:3), во втором победили сборную Швейцарии (6:2). На счету подопечных Олега Знарка 6 очков, они лидируют в турнирной таблице. Победитель турнира станет известен после окончания матча Финляндия — Канада, который начнется в 18:30 мск.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Россия 5:2
(2:0, 2:1, 1:1)
Чехия
12.11.2017, 14:30 основной раунд: Кубок Карьяла Hartwall Arena
Главные тренеры
Олег Знарок Йозеф Яндач
Вратари
Илья Сорокин Марек Мазанец
1-й период
04:23 Михаил Григоренко (В. Токранов)
Милан Гулаш 07:35
11:10 Михаил Григоренко (С. Калинин)
13:57 4430
2-й период
Милан Гулаш 21:49
Милан Гулаш 21:49
Якуб Накладал 22:32
23:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, Н. Нестеров)
29:16 Вячеслав Войнов
Доминик Кубалик (Ян Коварж, М. Ржепик) 30:36
33:06 Михаил Григоренко (П. Красковский)
3-й период
Войтех Мозик 44:08
55:36 Динар Хафизуллин (С. Мозякин, В. Ткачев)
59:24 Никита Трямкин
Якуб Клепиш (Ян Коварж) 59:52
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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