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19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«До Олимпиады ещё куча времени»: Знарок подвёл итоги Кубка Карьяла

Главный тренер сборной ждёт большинства от Мозякина, а Григоренко не торопится бронировать жилье в Пхёнчхане.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Сборная России переиграла национальную команду Чехии в матче Кубка Карьяла. Михаил Григоренко сделал хет-трик, также у россиян отличился Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин.

Олег Знарок как всегда не горел желанием разбирать игру своих подопечных.

— Сегодняшняя игра более-менее понравилась, — начал Олег Валерьевич. — Да и в целом, наверное, только за исключением первого матча. А так готовимся дальше. Вся команда сегодня выглядело неплохо.

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— Григоренко проявил себя ярко после того, как был смещён на фланг…
— Все проявили себя, просто я никого не выделаю. До Олимпиады ещё куча времени, будем следить за каждым.

— Что с Гавриковым?
— У Владислава, по-моему, не всё так плохо, ушиб. Наверное, пропустит неделю.

— Удивила дисквалификация Плотникова?
— Почему она должна была удивлять? Я вчера ещё не посмотрел момент, а вы уже написали, что я сказал, что не было удаления. Профессиональнее относитесь к этому. То, что я говорю, и что читаю потом — совсем по-другому.

— Довольны взаимодействием Капризова и Гусева?
— Капризов и Гусев ещё ищут химию, не так много времени у них было. Надеемся, что будет лучше.

— Почему Сорокин играл два матча подряд?
— Потому что у Шестёркина микротравма.

— Сколько ребят из олимпийской сборной попадут на Кубок Первого канала?
— Мы сейчас будем ещё встречаться с ребятами, смотреть кого-то из олимпийской сборной.

— Ждали ли большего от Мозякина?
— В смысле, что он не забил? Ждём от него большинства.

— Рады возвращению Шипачёва?
— …

— Когда мы вас ещё спросим?
— Да никогда!

«Забронировал жильё в Пхёнчхане? Да нет, вы что»

Михаил Григоренко впервые на взрослом уровне оформил хет-трик.

— Конечно, очень хорошо забил сразу три, — улыбнулся форвард. — У меня залетело всё, что в принципе было. Спасибо большое партнерам, что помогали. Хорошо сегодня сыграли и на мажорной ноте завершили турнир.

— Жилье уже в Пхёнчхане забронировали?
— Да нет, вы что. До Олимпиады ещё долго, до игр ещё много работы. Надеюсь, что у меня есть шансы. Наверное, этот турнир стал шагом вперед в моей карьере. Достаточно результативно сыграл. Были свои минусы, но в целом все нормально.

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— Вечером за Канаду будете болеть?
— А надо за Канаду болеть?

— Если они выиграют, то Россия победит в общем зачёте Кубка Карьяла.
— Хотелось бы выиграть турнир, но за канадцев болеть не особо приятно.

— Вы стали набирать очки после того, как вас передвинули на фланг.
— Мы играли в три центральных в тройке. Друг другу помогали. Все оказывались в разных ситуациях. Можно сказать, что и так — это помогло больше себя в нападении проявить. Я-то привык играть и справа, и слева, поэтому для меня ничего нового.

— Когда был последний хет-трик?
— Лет пять-шесть назад. В юниорке ещё, наверное.

«Понравилось играть с Капризовым и Шалуновым»

Никита Гусев заявил, что все мысли у него уже о СКА.

— Неплохо выступили, — признался Никита. — Команда хорошо играла. Отличная игра с чехами, выиграли, молодцы.

— Стали ли ближе к поездке на Олимпиаду после Кубка Карьяла?
— Конечно, ставлю цель поехать на Олимпиаду и как можно лучше играть за сборную и за клуб.

— Как вам игралось с Капризовым и Шалуновым?
— С Кириллом мне понравилось играть, с Максимом тоже хорошо.

— Будете вечером болеть за Канаду?
— Ни за кого не буду болеть, нам надо настраиваться на свои следующие матчи. У СКА впереди выезд на Дальний Восток. Мысли уже только о клубе.

Россия 5:2
(2:0, 2:1, 1:1)
Чехия
12.11.2017, 14:30 основной раунд: Кубок Карьяла Hartwall Arena
Главные тренеры
Олег Знарок Йозеф Яндач
Вратари
Илья Сорокин Марек Мазанец
1-й период
04:23 Михаил Григоренко (В. Токранов)
Милан Гулаш 07:35
11:10 Михаил Григоренко (С. Калинин)
13:57 4430
2-й период
Милан Гулаш 21:49
Милан Гулаш 21:49
Якуб Накладал 22:32
23:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, Н. Нестеров)
29:16 Вячеслав Войнов
Доминик Кубалик (Ян Коварж, М. Ржепик) 30:36
33:06 Михаил Григоренко (П. Красковский)
3-й период
Войтех Мозик 44:08
55:36 Динар Хафизуллин (С. Мозякин, В. Ткачев)
59:24 Никита Трямкин
Якуб Клепиш (Ян Коварж) 59:52
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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