«До Олимпиады ещё куча времени»: Знарок подвёл итоги Кубка Карьяла
Главный тренер сборной ждёт большинства от Мозякина, а Григоренко не торопится бронировать жилье в Пхёнчхане.
Главный тренер сборной ждёт большинства от Мозякина, а Григоренко не торопится бронировать жилье в Пхёнчхане.
Сборная России переиграла национальную команду Чехии в матче Кубка Карьяла. Михаил Григоренко сделал
Олег Знарок как всегда не горел желанием разбирать игру своих подопечных.
— Сегодняшняя игра
— Григоренко проявил себя ярко после того, как был смещён на фланг…
— Все проявили себя, просто я никого не выделаю. До Олимпиады ещё куча времени, будем следить за каждым.
— Что с Гавриковым?
— У Владислава,
— Удивила дисквалификация Плотникова?
— Почему она должна была удивлять? Я вчера ещё не посмотрел момент, а вы уже написали, что я сказал, что не было удаления. Профессиональнее относитесь к этому. То, что я говорю, и что читаю потом — совсем
— Довольны взаимодействием Капризова и Гусева?
— Капризов и Гусев ещё ищут химию, не так много времени у них было. Надеемся, что будет лучше.
— Почему Сорокин играл два матча подряд?
— Потому что у Шестёркина микротравма.
— Сколько ребят из олимпийской сборной попадут на Кубок Первого канала?
— Мы сейчас будем ещё встречаться с ребятами, смотреть
— Ждали ли большего от Мозякина?
— В смысле, что он не забил? Ждём от него большинства.
— Рады возвращению Шипачёва?
— …
— Когда мы вас ещё спросим?
— Да никогда!
«Забронировал жильё в Пхёнчхане? Да нет, вы что»
Михаил Григоренко впервые на взрослом уровне оформил
— Конечно, очень хорошо забил сразу три, — улыбнулся форвард. — У меня залетело всё, что в принципе было. Спасибо большое партнерам, что помогали. Хорошо сегодня сыграли и на мажорной ноте завершили турнир.
— Жилье уже в Пхёнчхане забронировали?
— Да нет, вы что. До Олимпиады ещё долго, до игр ещё много работы. Надеюсь, что у меня есть шансы. Наверное, этот турнир стал шагом вперед в моей карьере. Достаточно результативно сыграл. Были свои минусы, но в целом все нормально.
— Вечером за Канаду будете болеть?
— А надо за Канаду болеть?
— Если они выиграют, то Россия победит в общем зачёте Кубка Карьяла.
— Хотелось бы выиграть турнир, но за канадцев болеть не особо приятно.
— Вы стали набирать очки после того, как вас передвинули на фланг.
— Мы играли в три центральных в тройке. Друг другу помогали. Все оказывались в разных ситуациях. Можно сказать, что и так — это помогло больше себя в нападении проявить.
— Когда был последний
— Лет
«Понравилось играть с Капризовым и Шалуновым»
Никита Гусев заявил, что все мысли у него уже о СКА.
— Неплохо выступили, — признался Никита. — Команда хорошо играла. Отличная игра с чехами, выиграли, молодцы.
— Стали ли ближе к поездке на Олимпиаду после Кубка Карьяла?
— Конечно, ставлю цель поехать на Олимпиаду и как можно лучше играть за сборную и за клуб.
— Как вам игралось с Капризовым и Шалуновым?
— С Кириллом мне понравилось играть, с Максимом тоже хорошо.
— Будете вечером болеть за Канаду?
— Ни за кого не буду болеть, нам надо настраиваться на свои следующие матчи. У СКА впереди выезд на Дальний Восток. Мысли уже только о клубе.
|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
|Илья Сорокин
|Марек Мазанец
|1-й период
|04:23
|Михаил Григоренко (В. Токранов)
|Милан Гулаш
|07:35
|11:10
|Михаил Григоренко (С. Калинин)
|13:57
|4430
|2-й период
|Милан Гулаш
|21:49
|Милан Гулаш
|21:49
|Якуб Накладал
|22:32
|23:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, Н. Нестеров)
|29:16
|Вячеслав Войнов
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, М. Ржепик)
|30:36
|33:06
|Михаил Григоренко (П. Красковский)
|3-й период
|Войтех Мозик
|44:08
|55:36
|Динар Хафизуллин (С. Мозякин, В. Ткачев)
|59:24
|Никита Трямкин
|Якуб Клепиш (Ян Коварж)
|59:52
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2