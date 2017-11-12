Хоккеисты олимпийской сборной России победили словаков и выиграли Кубок Германии

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу россиян, в составе которых все четыре шайбы забросил Алексей Макеев (4-я, 33-я, 39-я и 59-я минуты). У словаков забили Марцел Гашчак (25) и Марек Дялога (26).