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19:09 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты олимпийской сборной России победили словаков и выиграли Кубок Германии

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Олимпийская (вторая) сборная России по хоккею нанесла поражение команде Словакии и стала победителем Кубка Германии, который проходит в Аугсбурге.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу россиян, в составе которых все четыре шайбы забросил Алексей Макеев (4-я, 33-я, 39-я и 59-я минуты). У словаков забили Марцел Гашчак (25) и Марек Дялога (26).

Россияне, ранее победившие американцев (5:2) и немцев (8:2), набрали 9 очков и заняли первое место на Кубке Германии, словаки (6) стали вторыми. Сборные США и Германии (по 0 очков) позже в воскресенье в игре между собой определят судьбу третьего места.

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