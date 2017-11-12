История Эрве Ренара и его сборной Марокко, которые оставили без чемпионата мира самую сильную по составу команду Африки.
Хоккеисты олимпийской сборной России победили словаков и выиграли Кубок Германии
МОСКВА, 12 ноя —
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МОСКВА, 12 ноя —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу россиян, в составе которых все четыре шайбы забросил Алексей Макеев (4-я, 33-я, 39-я и 59-я минуты). У словаков забили Марцел Гашчак (25) и Марек Дялога (26).
Россияне, ранее победившие американцев (5:2) и немцев (8:2), набрали 9 очков и заняли первое место на Кубке Германии, словаки (6) стали вторыми. Сборные США и Германии (по 0 очков) позже в воскресенье в игре между собой определят судьбу третьего места.