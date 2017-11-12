Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла
Михаил Григоренко оформил
Михаил Григоренко оформил
Как дела с напряжением в чемпионате Чехии?
Как ни послушаешь тренерский штаб сборной России, всех неудачах, глобальных или локальных, виновата лига. Финнам проиграли, потому что игроки не привыкли к таким скоростям и уровню сопротивления. Со швейцарцами на протяжении двух периодов испытывали проблемы
Чешская Экстралига идёт по графику швейцарской NLA. Йозеф Яндач позвал на Кубок Карьяла сразу 11 представителей внутреннего чемпионата, что непривычно много. Среди них, правда, почти нет новых имён. В основном знакомые всё лица: Мартин Затёвич, Доминик Кубалик, Томаш Мертль, Владимир Рот, Милан Гулаш и Якуб Клепиш — все, так или иначе, засветились в наших клубах. Но всё же самой популярной лигой для сборной Чехии остаётся КХЛ. Это те парни, которые играют с подопечными Знарка каждый день в рамках регулярного чемпионата. Им никто не делает поблажек, не создают исключительных условий. Всё то же раннее начало сезона, всё те же 30 игр к ноябрю, и как правило, максимальное игровое время в клубах.
Три центра вместе как спонтанная удача
Человек предполагает, а Бог располагает. Эту истину сполна на себе прочувствовал Знарок. От состава, который он определил на первый матч Кубок Карьяла по итогам тренировок в Новогорске, не осталось и следа.
Начало матча с чехами во многом стало продолжением концовки игры со швейцарцами. Это касается как скоростей, по которым сборная России соперника превосходила, так и главных действующих лиц. Тройка Калинин — Красковский — Григоренко возникла во многом случайно. Двое из них начинали турнир в роли центральных нападающих разных звеньев, а ещё один центр был спрятан в чулане, на всякий случай. Танцы с бубнами, то есть со звеньями, привели к тому, что они объединились и приняли участие в трёх из пяти шайбах в третьем периоде. На этом самое внезапное звено сборной России не успокоилось.
Ренессанс Григоренко
После поражения от финнов Михаил Григоренко ходил сам не свой. Он и так не производит впечатление жизнерадостного человека, а после командного провала, который наложился на личную неудачу, ждать от него улыбок было наивно. Григоренко совершенно не справился с ролью центра для Мозякина и был убран на задворки. Но именно там, где нет света софитов,
Сочетание из трёх центров, столь привычное для сборной Канады, но уникальное для сборной России, до перерыва соорудило ещё один гол. Калинин запихал шайбу с пятака, но сделал уже это после того, как Марек Мазанец её зафиксировал. Судьи вполне справедливо этот гол не засчитали, но это не отменяет той жажды борьбы, которая сочилась сквозь каждое движение нашего четвёртого звена. А что же другие тройки? Мозякин практиковал фирменные подкидки, Шалунов пристреливался, а Гусев вполне мог заработать буллит, но не стал портить репутацию и картинно падать на глазах у судей.
Вирус удалений перешёл на чехов
Россия не разрывала чехов в клочья, не была на голову выше, но
Российской команде удалось искоренить, наверное, главную проблему — зашкаливающее количество необязательных удалений. Да, снова без острой необходимости сфолил Шалунов, но в общем и целом подопечные Знарка играли дисциплинированно и аккуратно. Зато этим вирусом нам удалось заразить чехов. Они во втором периоде начали не просто фолить, а грубить. Гулаш грязно зарядил по лицу Шалунову, а Накладал меньше, чем через минуту, бросил на борт Ткачёва. Удивительно, что после откровенного нарушения защитник «Локомотива»
Наша спецбригада большинства не могла не наказать чехов, оставшихся втроём. Когда на площадке одновременно Гусев, Шалунов, Капризов и Мозякин, глаза разбегаются, а коленки соперников начинает потряхивать. Вариантов для передач столько, что не каждый компьютер способен просчитать. Вот и чехи не просчитали, что Гусев отдавал передачу не на дальнюю штангу, а на пятак, где начеку был Капризов. Никита глазами, головой, плечами и всем, чем угодно, показал одно, а сделал другое, запутав чешских защитников. Даже то, что вскоре чехи ответили, реализовав большинство, не тянуло на весомую порцию дёгтя.
Ещё во втором периоде произошёл уникальный случай. Михаил Григоренко забросил третью шайбу, попутно став лучшим снайпером и бомбардиром Кубка Карьяла! Этот
Григоренко, будучи на кураже, не думал останавливаться. Правда, вместо заброшенных шайб он принялся коллекционировать подбитых чехов. Михаил невольно травмировал Якуба Крейчика, который решил заблокировать его бросок. В третьем периоде Хафизуллин и Клепиш обменялись шайбами, установив окончательный счёт — 5:2. Наша команда провела Кубок Карьяла не идеально, но что важно, прибавляла от матча к матчу. Знарок с помощниками дали понять, что могут быстро реагировать на ошибки и исправлять их. Остаётся лишь сожалеть, что ни со шведами, ни с канадцами мы в Хельсинки не сыграли. Для команды, которая только набрала обороты, турнир закончился слишком рано. Теперь проверить себя на фоне чемпионов мира и родоначальников хоккея нам удастся только через месяц на Кубке Первого канала.
|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
|Илья Сорокин
|Марек Мазанец
|1-й период
|04:23
|Михаил Григоренко (В. Токранов)
|Милан Гулаш
|07:35
|11:10
|Михаил Григоренко (С. Калинин)
|13:57
|4430
|2-й период
|Милан Гулаш
|21:49
|Милан Гулаш
|21:49
|Якуб Накладал
|22:32
|23:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, Н. Нестеров)
|29:16
|Вячеслав Войнов
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, М. Ржепик)
|30:36
|33:06
|Михаил Григоренко (П. Красковский)
|3-й период
|Войтех Мозик
|44:08
|55:36
|Динар Хафизуллин (С. Мозякин, В. Ткачев)
|59:24
|Никита Трямкин
|Якуб Клепиш (Ян Коварж)
|59:52
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2