Хет-трик Григоренко помог сборной России победить чехов в матче Кубка Карьяла

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Финляндии, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу россиян, в составе которых хет-трик оформил Михаил Григоренко (5-я, 12-я и 34-я минуты), по разу отличились Кирилл Капризов (24) и Динар Хафизуллин (56), у команды Чехии шайбы забросили Доминик Кубалик (31) и Якуб Клепиш (60).