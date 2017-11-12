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17:13 (мск), источник: Р-Спорт

Хет-трик Григоренко помог сборной России победить чехов в матче Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — Р-Спорт. Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Чехии в своем заключительном матче на Кубке Карьяла — первом этапе Евротура.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Финляндии, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу россиян, в составе которых хет-трик оформил Михаил Григоренко (5-я, 12-я и 34-я минуты), по разу отличились Кирилл Капризов (24) и Динар Хафизуллин (56), у команды Чехии шайбы забросили Доминик Кубалик (31) и Якуб Клепиш (60).

Российская команда набрала шесть очков в трех матчах Кубка Карьяла, ранее победив швейцарцев (6:2) и уступив финнам (2:3).

Россия 5:2
(2:0, 2:1, 1:1)
Чехия
12.11.2017, 14:30 основной раунд: Кубок Карьяла Hartwall Arena
Главные тренеры
Олег Знарок Йозеф Яндач
Вратари
Илья Сорокин Марек Мазанец
1-й период
04:23 Михаил Григоренко (В. Токранов)
Милан Гулаш 07:35
11:10 Михаил Григоренко (С. Калинин)
13:57 4430
2-й период
Милан Гулаш 21:49
Милан Гулаш 21:49
Якуб Накладал 22:32
23:40 Кирилл Капризов (Н. Гусев, Н. Нестеров)
29:16 Вячеслав Войнов
Доминик Кубалик (Ян Коварж, М. Ржепик) 30:36
33:06 Михаил Григоренко (П. Красковский)
3-й период
Войтех Мозик 44:08
55:36 Динар Хафизуллин (С. Мозякин, В. Ткачев)
59:24 Никита Трямкин
Якуб Клепиш (Ян Коварж) 59:52
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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