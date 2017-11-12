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Хет-трик Григоренко помог сборной России победить чехов в матче Кубка Карьяла
ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя —
ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Финляндии, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу россиян, в составе которых
Российская команда набрала шесть очков в трех матчах Кубка Карьяла, ранее победив швейцарцев (6:2) и уступив финнам (2:3).
|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
|Илья Сорокин
|Марек Мазанец
|1-й период
|04:23
|Михаил Григоренко (В. Токранов)
|Милан Гулаш
|07:35
|11:10
|Михаил Григоренко (С. Калинин)
|13:57
|4430
|2-й период
|Милан Гулаш
|21:49
|Милан Гулаш
|21:49
|Якуб Накладал
|22:32
|23:40
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, Н. Нестеров)
|29:16
|Вячеслав Войнов
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, М. Ржепик)
|30:36
|33:06
|Михаил Григоренко (П. Красковский)
|3-й период
|Войтех Мозик
|44:08
|55:36
|Динар Хафизуллин (С. Мозякин, В. Ткачев)
|59:24
|Никита Трямкин
|Якуб Клепиш (Ян Коварж)
|59:52
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2