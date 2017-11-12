Льюис: Список кандидатов в сборную Беларуси на ЧМ может расшириться

«Команда провела сложный турнир — три напряжённых матча за три дня. Но я уже говорил ребятам, что хорошая команда отличается способностью найти путь к победе в любой ситуации. Мы много внимания уделяли игре в большинстве, и во Франции нам многое удалось — 7 или 8 шайб были заброшены именно в большинстве, тренерский штаб проделал хорошую работу в этом направлении.



Миша Карнаухов показал очень хорошую игру, его вклад в наши победы очень весом. У нас было порядка 10 ребят, которые впервые играли на таком уровне, но прекрасно себя проявили. Это даёт основания полагать, что в мае список кандидатов на “мир” может расшириться», — сказал специалист.