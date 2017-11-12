Организация матча Россия — Аргентина вызвала вопросы.
Льюис: Список кандидатов в сборную Беларуси на ЧМ может расшириться
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвёл итоги французского этапа Еврочелленджа.
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвёл итоги французского этапа Еврочелленджа.
«Команда провела сложный турнир — три напряжённых матча за три дня. Но я уже говорил ребятам, что хорошая команда отличается способностью найти путь к победе в любой ситуации. Мы много внимания уделяли игре в большинстве, и во Франции нам многое удалось — 7 или 8 шайб были заброшены именно в большинстве, тренерский штаб проделал хорошую работу в этом направлении.
Миша Карнаухов показал очень хорошую игру, его вклад в наши победы очень весом. У нас было порядка 10 ребят, которые впервые играли на таком уровне, но прекрасно себя проявили. Это даёт основания полагать, что в мае список кандидатов на “мир” может расшириться», — сказал специалист.