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Россия — Чехия: Гавриков не сыграет за российскую команду
Объявлен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с командой Чехии.
Объявлен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с командой Чехии.
В составе российской команды отсутствует защитник Владислав Гавриков. Форвард Сергей Плотников не примет участие в матче
Российская национальная команда в первом матче Кубка Карьяла уступила сборной Финляндии (2:3), а во втором матче разгромила команду Швейцарии со счётом 6:2. Матч со сборной Чехии начнётся в 14:30 мск.