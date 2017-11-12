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14:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия — Чехия: Гавриков не сыграет за российскую команду

Объявлен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с командой Чехии.

Источник: Reuters

В составе российской команды отсутствует защитник Владислав Гавриков. Форвард Сергей Плотников не примет участие в матче из-за дисквалификации.

Российская национальная команда в первом матче Кубка Карьяла уступила сборной Финляндии (2:3), а во втором матче разгромила команду Швейцарии со счётом 6:2. Матч со сборной Чехии начнётся в 14:30 мск.

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