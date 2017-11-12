Каспарайтис — о дебюте за Литву: Я убедился, что ещё могу играть на этом уровне

«Я приехал сюда не для того, чтобы забивать голы, а чтобы играть в обороне. Я чувствую себя прекрасно. Я не играл в течение длительного времени. Команда победила — это главное. Это хорошо для меня, потому что я смог убедиться в том, что всё ещё могу соревноваться на этом уровне, и что если мне позволяет здоровье и желание играть, то всё ещё могу продолжать карьеру» — цитирует хоккеиста сайт международной Федерации хоккея.