Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Хоккеисты олимпийской сборной России победили команду США в матче Кубка Германии
МОСКВА, 12 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 12 ноя —
Субботняя игра в Аугсбурге завершилась победой россиян со счетом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0). Шайбы в составе российской сборной забросили Альберт Яруллин (24-я минута), Михаил Науменков (26), Максим Карпов (28), Илья Михеев (58) и Виктор Тихонов (60).
В пятницу в своем стартовом матче на турнире россияне разгромили команду Германии со счетом 8:2.
Следующую игру российские хоккеисты проведут 12 ноября против сборной Словакии.