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00:29 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты олимпийской сборной России победили команду США в матче Кубка Германии

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты олимпийской сборной России одержали волевую победу над командой США в своем втором матче на Кубке Германии.

Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Аугсбурге завершилась победой россиян со счетом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0). Шайбы в составе российской сборной забросили Альберт Яруллин (24-я минута), Михаил Науменков (26), Максим Карпов (28), Илья Михеев (58) и Виктор Тихонов (60).

В пятницу в своем стартовом матче на турнире россияне разгромили команду Германии со счетом 8:2.

Следующую игру российские хоккеисты проведут 12 ноября против сборной Словакии.

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