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21:56 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты заняли второе место на юниорском турнире в Минске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные хоккеисты России стали победителями одиннадцатого международного турнира «Кубок Президентского спортивного клуба» среди игроков до 17 лет, который завершился на льду «Чижовка-Арены», сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке за первое место россияне переиграли сверстников из Беларуси со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0), одержав третью викторию подряд. До этого российские хоккеисты победили команды Словакии (8:0) и Латвии (4:1).

Белорусы, которых тренирует Евгений Есаулов, в первом матче одолели латвийских хоккеистов (5:4), а затем взяли верх над словаками (4:0).

Третье место заняла сборная Латвии, победившая словацкую дружину со счетом 4:0.

По итогам соревнований лучшими в игровых амплуа признаны: вратарь — Максим Моторыгин (Беларусь), защитник — Егор Смирнов (Россия), нападающий — Егор Буяльский (Беларусь). Лучшим бомбардиром турнира стал россиянин Василий Пномарев, набравший 6 очков по системе «гол плюс пас» (5+1).

Сборная России уже в седьмой раз оказалась победителем минского турнира, трижды побеждали хоккеисты Беларуси и один раз успех праздновала команда Латвии.

Организаторами турнира выступают республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб», Минский городской исполнительный комитет, ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь».

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