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20:43 (мск), источник: Р-Спорт

Женская сборная России по хоккею победила швейцарок и выиграла Турнир четырех наций

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Женская сборная России по хоккею победила команду Швейцарии в рамках Турнира четырех наций, который проходил в Дмитрове, и заняла первое место на турнире.

Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра завершилась победой россиянок со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Авторами шайб стали Анна Шохина (24-я минута), Людмила Белякова (38) и Лидия Малявко (52).

Ранее на турнире сборная России одержала победы над командами Чехии (3:1) и Германии (6:1).

По итогам турнира россиянка Ольга Сосина была признана лучшим нападающим, ее соотечественница Валерия Павлова — лучшим бомбардиром.

Второе место заняли хоккеистки Швейцарии, одержавшие две победы в трех матчах. Далее расположились немки, в активе которых одна победа в овертайме, и чешки, которые уступили во всех трех встречах.

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