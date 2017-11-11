Женская сборная России по хоккею победила швейцарок и выиграла Турнир четырех наций

Ранее на турнире сборная России одержала победы над командами Чехии (3:1) и Германии (6:1).

По итогам турнира россиянка Ольга Сосина была признана лучшим нападающим, ее соотечественница Валерия Павлова — лучшим бомбардиром.

Второе место заняли хоккеистки Швейцарии, одержавшие две победы в трех матчах. Далее расположились немки, в активе которых одна победа в овертайме, и чешки, которые уступили во всех трех встречах.