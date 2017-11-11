Женская сборная России по хоккею победила швейцарок и выиграла Турнир четырех наций
МОСКВА, 11 ноя —
МОСКВА, 11 ноя —
Субботняя игра завершилась победой россиянок со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Авторами шайб стали Анна Шохина (24-я минута), Людмила Белякова (38) и Лидия Малявко (52).
Ранее на турнире сборная России одержала победы над командами Чехии (3:1) и Германии (6:1).
По итогам турнира россиянка Ольга Сосина была признана лучшим нападающим, ее соотечественница Валерия Павлова — лучшим бомбардиром.
Второе место заняли хоккеистки Швейцарии, одержавшие две победы в трех матчах. Далее расположились немки, в активе которых одна победа в овертайме, и чешки, которые уступили во всех трех встречах.