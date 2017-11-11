Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин и Трамп сделали совместное заявление
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Песков прокомментировал наказание, обещанное Путиным с улыбкой
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Рейнджерс0
Эдмонтон Ойлерз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава Сенаторз0
Колорадо Эвеланш0
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия3
Швеция1
Хоккей. НХЛ
12.11
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
12.11
Монреаль Канадиенс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
12.11
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.11
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
12.11
Филадельфия Флайерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
12.11
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
12.11
Сент-Луис Блюз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
12.11
Нэшвилл Предаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. Европа
14:30
Швейцария2
Россия6
Хоккей. НХЛ
12.11
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
12.11
Аризона Койотс
Виннипег Джетс
Все события
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Россия проиграла Аргентине в товарищеском матче
Хоккеисты сборной России разгромили швейцарцев в матче Евротура
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
20:59 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты сборной России отыгрались и разгромили швейцарцев в матче Евротура

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России со счетом 6:2 разгромили команду Швейцарии в матче Кубка Карьяла, одержав первую победу в нынешнем розыгрыше Евротура.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По сравнению с первым матчем Кубка Карьяла с финнами, в составе сборной России произошло несколько изменений. В звене с Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым появился Максим Шалунов, который накануне был вызван из олимпийской сборной вместо получившего повреждение Сергея Широкова. Владимир Ткачев перешел в звено к Сергею Мозякину и Александру Барабанову, а Михаил Григоренко был поставлен на центральную позицию к Сергею Калинину и Валерию Ничушкину. В паре с защитником Динаром Хафизуллиным вместо Никиты Трямкина сыграл Василий Токранов. Место в воротах национальной команды занял Илья Сорокин, Игорю Шестеркину тренерский штаб дал отдохнуть.

Швейцарцы, которые являются дебютантами Евротура, успели провести два матча на Кубке Карьяла, уступив с одинаковым счетом 2:3 канадцам и чехам. Россияне также не одерживали побед на нынешнем турнире, потерпев поражение в первой игре от финнов (2:3).

Удаление Плотникова и игра в неравных составах

Уже в начале стартового отрезка матча россияне заработали большинство и сумели его реализовать — отличился Шалунов, который нанес мощный бросок после передачи Гусева. Спустя несколько минут уже швейцарцы получили возможность сыграть в формате «5 на 4» — два хороших момента на добивании имел Фабрис Херцог, но оба раза Сорокин выручил россиян. Далее сборная России предоставила еще более реальную возможность сопернику сравнять счет — с разницей в 12 секунд по две минуты штрафа получили Валерий Ничушкин и Сергей Андронов. И швейцарская команда воспользовались своим шансом — Симон Мозер набросил от синей линии, и шайба залетела в ворота, бабочкой перепорхнув через Сорокина.

Фоторепортаж
Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла

В концовке первой двадцатиминутки россияне вновь остались в меньшинстве, за что были наказаны Венсаном Прапланом, сумевшим вывести свою команду вперед.

На пятой минуте второго периода удаление до конца матча заработал Сергей Плотников. Нарушение показалось спорным — российский нападающий проводил силовой прием, который, по мнению его партнера по команде Григоренко, был в рамках правил.

«Со стороны показалось, что в этом эпизоде ничего такого не было, может быть, на повторе было что-то видно», — отметил нападающий. Тем не менее, россияне сумели выстоять, имея на протяжении пяти минут четыре игрока на площадке. В оставшееся время второго периода россияне пытались отыграться, но игра у них совсем не клеилась.

Переломная концовка

Добиться своего подопечные Олега Знарка сумели в заключительном отрезке матча. На 47-й минуте игры россиянам удались две классные атаки. Сначала отличился Сергей Калинин, забросивший с пятачка. А спустя 41 секунду свет за воротами соперника зажег Никита Нестеров, сумевший мощным броском от синей линии пробить голкипера швейцарцев.

После этого игра у российской сборной пошла, а команда Швейцарии, в свою очередь, опустила руки и смирилась с поражением. Голы забили Валерий Ничушкин и Михаил Григоренко, а за минуту до окончания игры общий успех закрепил Владимир Ткачев. Неприятный эпизод случился в конце периода — травму получил Ничушкин, которому шайба угодила в ногу.

Непонятное судейство

По окончании матча к журналистам по традиции вышел главный тренер сборной России Олег Знарок. Специалист посетовал на ненужные удаления со стороны своей команды. «В пропущенных шайбах допустили определенные ошибки. После двух забитых подряд голов сбросили груз, и пошла игра, но надеялись, что это случится во втором периоде», — сказал главный тренер.

Читайте также
Четвёртое звено — лучшее в матче со Швейцарией: оценки сборной России

Ярким получился ответ Знарка на вопрос о работе арбитров на Кубке Карьяла. «В эпизоде с удалением Плотникова я ничего не увидел. Судейство здесь непонятное», — считает специалист.

Главный тренер рассказал, что характер повреждения Ничушкина пока неизвестен и трудно сказать, примет ли он участие в игре с чехами. Также команду могут ждать изменения в составе, потому что Плотников может пропустить следующую встречу из-за возможной дисквалификации, которая может быть наложена на него из-за удаления.

Заключительный матч Кубка Карьялы россияне проведут в воскресенье против команды Чехии. Встреча начнется в 14:30 мск.

Швейцария 2:6
(2:1, 0:0, 0:5)
Россия
11.11.2017, 14:30 основной раунд: Кубок Карьяла Hartwall Arena
Главные тренеры
Патрик Фишер Олег Знарок
Вратари
Йонас Хиллер Илья Сорокин
1-й период
03:28 Томас Рюфенахт
4430 (Н. Гусев, Н. Нестеров) 04:19
Сергей Калинин 06:43
09:43 Андрес Амбюль
Валерий Ничушкин 13:41
Сергей Андронов 13:53
14:49 5637 (3576, А. Амбюль)
15:59 Андрес Амбюль
4430 17:35
19:34 Венсан Праплан (Г. Хас, Р. Шеппи)
2-й период
Сергей Плотников 24:04
Сергей Плотников 24:04
3-й период
40:00 9532
Сергей Калинин (М. Григоренко, П. Красковский) 46:04
Никита Нестеров (Н. Гусев, Д. Хафизуллин) 46:45
47:55 Андрес Амбюль
Валерий Ничушкин (С. Мозякин, Б. Киселевич) 50:01
Михаил Григоренко (П. Красковский, В. Токранов) 51:08
57:42 Кристиан Марти
Владимир Ткачев (С. Мозякин, М. Григоренко) 59:47
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Швейцария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Генменеджер "Вегаса" рассказал, почему у Шипачева ничего не получилось в НХЛ
Дзагоев: это худший чемпионат, в футбол можно играть только с тремя командами
Россия проиграла Аргентине в товарищеском матче
Макгрегор может быть наказан за нападение на судью (видео)
Черчесов прокомментировал поражение сборной России
«30 млн рублей за сезон?»: сколько Вадим Шипачев получит в СКА
Олег Знарок назвал «непонятным» судейство на Кубке Карьяла
Губерниев: Свинство «по-русски» при выходе с трибун продолжается
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь