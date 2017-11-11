Хоккеисты сборной России отыгрались и разгромили швейцарцев в матче Евротура

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По сравнению с первым матчем Кубка Карьяла с финнами, в составе сборной России произошло несколько изменений. В звене с Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым появился Максим Шалунов, который накануне был вызван из олимпийской сборной вместо получившего повреждение Сергея Широкова. Владимир Ткачев перешел в звено к Сергею Мозякину и Александру Барабанову, а Михаил Григоренко был поставлен на центральную позицию к Сергею Калинину и Валерию Ничушкину. В паре с защитником Динаром Хафизуллиным вместо Никиты Трямкина сыграл Василий Токранов. Место в воротах национальной команды занял Илья Сорокин, Игорю Шестеркину тренерский штаб дал отдохнуть.

Швейцарцы, которые являются дебютантами Евротура, успели провести два матча на Кубке Карьяла, уступив с одинаковым счетом 2:3 канадцам и чехам. Россияне также не одерживали побед на нынешнем турнире, потерпев поражение в первой игре от финнов (2:3).

Удаление Плотникова и игра в неравных составах

Уже в начале стартового отрезка матча россияне заработали большинство и сумели его реализовать — отличился Шалунов, который нанес мощный бросок после передачи Гусева. Спустя несколько минут уже швейцарцы получили возможность сыграть в формате «5 на 4» — два хороших момента на добивании имел Фабрис Херцог, но оба раза Сорокин выручил россиян. Далее сборная России предоставила еще более реальную возможность сопернику сравнять счет — с разницей в 12 секунд по две минуты штрафа получили Валерий Ничушкин и Сергей Андронов. И швейцарская команда воспользовались своим шансом — Симон Мозер набросил от синей линии, и шайба залетела в ворота, бабочкой перепорхнув через Сорокина.

Фоторепортаж Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла

В концовке первой двадцатиминутки россияне вновь остались в меньшинстве, за что были наказаны Венсаном Прапланом, сумевшим вывести свою команду вперед.

На пятой минуте второго периода удаление до конца матча заработал Сергей Плотников. Нарушение показалось спорным — российский нападающий проводил силовой прием, который, по мнению его партнера по команде Григоренко, был в рамках правил.

«Со стороны показалось, что в этом эпизоде ничего такого не было, может быть, на повторе было что-то видно», — отметил нападающий. Тем не менее, россияне сумели выстоять, имея на протяжении пяти минут четыре игрока на площадке. В оставшееся время второго периода россияне пытались отыграться, но игра у них совсем не клеилась.

Переломная концовка

Добиться своего подопечные Олега Знарка сумели в заключительном отрезке матча. На 47-й минуте игры россиянам удались две классные атаки. Сначала отличился Сергей Калинин, забросивший с пятачка. А спустя 41 секунду свет за воротами соперника зажег Никита Нестеров, сумевший мощным броском от синей линии пробить голкипера швейцарцев.

После этого игра у российской сборной пошла, а команда Швейцарии, в свою очередь, опустила руки и смирилась с поражением. Голы забили Валерий Ничушкин и Михаил Григоренко, а за минуту до окончания игры общий успех закрепил Владимир Ткачев. Неприятный эпизод случился в конце периода — травму получил Ничушкин, которому шайба угодила в ногу.

Непонятное судейство

По окончании матча к журналистам по традиции вышел главный тренер сборной России Олег Знарок. Специалист посетовал на ненужные удаления со стороны своей команды. «В пропущенных шайбах допустили определенные ошибки. После двух забитых подряд голов сбросили груз, и пошла игра, но надеялись, что это случится во втором периоде», — сказал главный тренер.

Ярким получился ответ Знарка на вопрос о работе арбитров на Кубке Карьяла. «В эпизоде с удалением Плотникова я ничего не увидел. Судейство здесь непонятное», — считает специалист.

Главный тренер рассказал, что характер повреждения Ничушкина пока неизвестен и трудно сказать, примет ли он участие в игре с чехами. Также команду могут ждать изменения в составе, потому что Плотников может пропустить следующую встречу из-за возможной дисквалификации, которая может быть наложена на него из-за удаления.