Четвёртое звено — лучшее в матче со Швейцарией: оценки сборной России

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Во второй игре Кубка Карьяла сборная России крупно переиграла Швейцарию. Ключевым отрезком встречи стала пятиминутка в третьем периоде, за которую россияне отличись четырежды. По итогам матча мы выставили оценки всем сочетаниям нашей национальной команды.

Вратарь

Илья Сорокин — 7,0

После этого матча едва ли долго будут обсуждать игру нашего голкипера. Хотя есть на чём заострить внимание. Сорокин отразил 31 бросок из 33. По итогам двух периодов именно Илья был лучшим в составе сборной России. Кто упрекнёт его в двух пропущенных шайбах? Первая — несчастный случай: вратарь отразил выстрел и потерял снаряд из виду. Во втором голевом эпизоде защитники, о которых ещё поговорим, запустили соперника на пятак. И весьма вероятно, что не смогла бы сборная перевернуть игру с ног на голову, если бы не 16 сейвов Сорокина во втором периоде.

Защитники

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков — 5,5

Единственная пара обороны, не подвергшаяся изменениям. В сегодняшнем матче против швейцарцев защитники выглядели куда увереннее, чем в противостоянии с финнами. Уже не было грубых ляпов, после которых за нашими воротами зажигался красный свет. Но и вряд ли можно говорить о какой-то надёжности, когда наносится столько бросков из опасных зон. Да, сразу вспоминается момент в третьем игровом отрезке, после которого накрывший выстрел Гавриков отбыл на лавку. Этот эпизод отпечатывается в памяти, но мы бы о нём и не сказали, будь счёт 3:1 или 4:1 в пользу дружины Патрика Фишера. А это не виделось фантастическим развитием событий после 40 минут игры. Защитники первой пары, которые получают уйму игрового времени, должны действовать плотнее с соперниками. Особенно с такими напористыми, как швейцарцы.

Никита Нестеров — Илья Любушкин — 6,0

Естественно, оценка была бы ниже, если бы не победная шайба за авторством Никиты Нестерова. Защитник ЦСКА очень неплохо играл в первом сочетании при реализации большинства. Любушкин тоже периодически подключался к атакам. И это выделяет обоих из ряда остальных игроков обороны. У своих ворот они действуют гораздо хуже. Любушкин стал одним из участников второй пропущенной шайбы, когда Венсан Праплан с пятака поражал владения Ильи Сорокина. Во время пятиминутного меньшинства Нестеров, оставшись один в один с оппонентом, выпустил того из-за ворот, и снова остаётся выразить благодарность голкиперу сборной. Конечно, конкретный провал можно списать на отсутствие взаимопонимания: Нестеров и Любушкин играют за разные клубы, в одну пару в сборной их до этого не ставили. Но если швейцарцы простили им прочие мелкие огрехи, то чехи завтра уже воспользуются сполна.

Андрей Зубарев — Вячеслав Войнов — 5,0

Эта пара защитников получила самые низкие баллы в команде. Она тоже собрана наспех, поэтому не следовало ждать, что защитники СКА, словно предвзятые полицейские, будут останавливать всех врагов возле собственных ворот. Но даже если посмотреть на индивидуальные действия Зубарева и Войнова, то вырисовывается совсем не радужная картина. Андрей сплоховал вместе с Любушкиным, когда сборная пропускала вторую шайбу в меньшинстве. Свидетелями активных подключений от двадцать восьмого номера мы не стали. Войнов, который куда больше мастак в чужой зоне, нежели Зубарев, тоже российских зрителей не порадовал. Он периодически бросал от синей, но результативных баллов в копилке Вячеслава нет. Ближе всего к заработанной голевой передаче Войнов был во втором периоде, когда из-за собственных ворот сделал прекрасный пас на швейцарского форварда.

Динар Хафизуллин — Василий Токранов — 6,0

Не так много игрового времени получила эта пара, чтобы в полной мере проявить. Но в отведённые минуты старались играть надёжно. Хафизуллин иногда предпринимал попытки дальних передач, и одна из них привела к выходу Ивана Телегина на чужие ворота. И именно Динар начал голевую атаку, завершившуюся мощным броском Нестерова. Игру Токранова лучше всего характеризует эпизод, когда он выносил шайбу в чужую зон, — максимально просто, кабы чего не вышло. Получилась передача, совершенно случайная, на Красковского, из чего выросла впоследствии пятая шайба. Всё это вкупе позволяет поставить неплохую оценку защитникам. Немного смазывает впечатление эпизод за шесть минут до конца встречи, когда один недоработал у борта, другой — прямо перед своими воротами.

Нападающие

Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников — 5,5

Всё начиналось для этой тройки буднично. Они активно прессинговали соперника в чужой зоне, не давая продыху. Телегин и Андронов прекрасно отстояли минуту в меньшинстве, когда после удаления Калинина швейцарцы первую половину штрафа пытались вкатиться в зону. А Плотников ещё и в большинстве отлично играл перед чужими воротами. И шайба за авторством Шалунова — это во многом заслуга крайнего форварда первого звена, который заблокировал защитника и позволил беспрепятственно бросить Максиму. Но всё тот же Плотников совершил абсолютнейшую глупость, удалившись до конца матча и оставив команду на пять минут вчетвером. Этот фол не был обязательным, он сбил сборную с нужного темпа. И как следствие — накопившаяся усталость после трёхсот секунд прессинга. Прийти в себя сборная России смогла только в третьем периоде. В тройку к Андронову и Телегину встал Валерий Ничушкин, который со своими обязанностями справился.

Никита Гусев — Максим Шалунов — Кирилл Капризов — 6,5

Владимира Ткачёва в центре самого перспективного сочетания заменил Максим Шалунов, вызванный в сборную после травмы Сергея Широкова. От этого звена, как и в первом матче, очень многого ждали. И Гусев с Капризовым прибавили, хотя, безусловно, они далеки от своего максимума. Именно эта тройка была самой активной в первом периоде. Шалунов забросил шайбу в большинстве. Да и если брать большинство в целом, то Гусев-Шалунов-Капризов раз за разом создавали угрозы перед воротами Йонаса Хиллера. На счету Никиты две результативные передачи. При этом нельзя сказать, что тройка использовала большинство своих моментов. Много из них было загублено. К минусам можно отнести удаление Шалунова, которое увенчалось для оппонента успехом. Да и невзрачный второй период этой тройке не занесёшь в актив. Форварды не выходили при численном меньшинстве, и поэтому можно было ожидать, что они, отдохнувшие, доставят хлопот защитникам сборной Швейцарии. Но на деле опасностей не возникло.

Сергей Мозякин — Владимир Ткачёв — Александр Барабанов — 6,0

Ткачёв, смещённый Максимом Шалуновым, оказался в третьей пятёрке. И очень много активности исходило от центрфорварда, как и от реактивного Александра Барабанова. На счету Мозякина две результативные передачи, у Владимира Ткачёва — заброшенная шайба, но всё это пиршество так или иначе связано с большинством. В рамках игры в равном составе первый период прошёл для тройки неудачно. Их не было заметно, а Барабанов неудачно отыграл в меньшинстве. Во втором периоде это звено запомнилось наиболее опасным моментом у ворот Хиллера, когда снаряд после замыкания Ткачёва угодил в штангу. Заметно старание, видны порывы форвардов, но ни одного гола эта тройка собственными усилиями не соорудила. Хотя стоит отметить прогресс: Мозякин-Григоренко-Барабанов против финнов не создали ничего, с Ткачёвым в центре — моменты начали возникать.

Сергей Калинин — Михаил Григоренко — Валерий Ничушкин — Павел Красковский — 7,5