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18:24 (мск), источник: Р-Спорт

Олег Знарок: Судейство на Кубке Карьяла непонятное, ненужные удаления мешали

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — Р-Спорт, Семен Галькевич. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок назвал непонятным судейство на финском этапе Евротура Кубке Карьяла, заявив, что удаления россиян в первых двух периодах игры со швейцарцами мешали игре.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Сборная России в субботу обыграла команду Швейцарии в матче Кубка Карьяла, который проходит в Финляндии, со счетом 6:2. Пять из шести шайб россияне забросили в третьем периоде. В начале второго периода до конца матча был удален форвард россиян Сергей Плотников.

«Судейство на Кубке Карьяла я бы назвал непонятным. Удаление Плотникова надо пересмотреть, чтобы давать ему оценку. Но могу сказать, что были у нас ненужные удаления, которые мешали игре в первые сорок минут», — сказал Знарок журналистам.

Швейцария 2:6
(2:1, 0:0, 0:5)
Россия
11.11.2017, 14:30 основной раунд: Кубок Карьяла Hartwall Arena
Главные тренеры
Патрик Фишер Олег Знарок
Вратари
Йонас Хиллер Илья Сорокин
1-й период
03:28 Томас Рюфенахт
4430 (Н. Гусев, Н. Нестеров) 04:19
Сергей Калинин 06:43
09:43 Андрес Амбюль
Валерий Ничушкин 13:41
Сергей Андронов 13:53
14:49 5637 (3576, А. Амбюль)
15:59 Андрес Амбюль
4430 17:35
19:34 Венсан Праплан (Г. Хас, Р. Шеппи)
2-й период
Сергей Плотников 24:04
Сергей Плотников 24:04
3-й период
40:00 9532
Сергей Калинин (М. Григоренко, П. Красковский) 46:04
Никита Нестеров (Н. Гусев, Д. Хафизуллин) 46:45
47:55 Андрес Амбюль
Валерий Ничушкин (С. Мозякин, Б. Киселевич) 50:01
Михаил Григоренко (П. Красковский, В. Токранов) 51:08
57:42 Кристиан Марти
Владимир Ткачев (С. Мозякин, М. Григоренко) 59:47
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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