Олег Знарок: Судейство на Кубке Карьяла непонятное, ненужные удаления мешали

Сборная России в субботу обыграла команду Швейцарии в матче Кубка Карьяла, который проходит в Финляндии, со счетом 6:2. Пять из шести шайб россияне забросили в третьем периоде. В начале второго периода до конца матча был удален форвард россиян Сергей Плотников.

«Судейство на Кубке Карьяла я бы назвал непонятным. Удаление Плотникова надо пересмотреть, чтобы давать ему оценку. Но могу сказать, что были у нас ненужные удаления, которые мешали игре в первые сорок минут», — сказал Знарок журналистам.