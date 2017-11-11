Шалунов: Заброшенная шайба помогла быстрее войти в игру со швейцарцами

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В субботу сборная России победила команду Швейцарии со счетом 6:2 во втором матче Кубка Карьяла, который проходит в Финляндии. Шалунов стал автором первого гола. Форвард накануне был вызван в национальную команду России из олимпийской сборной, которая в эти дни участвует в Кубке Германии.

«Хорошо, что удалось забить — это помогло быстрее войти в игру, стало легче. В первых двух периодах много удалялись, наверное, порядка периода сыграли в меньшинстве. Это повлияло на матч», — считает Шалунов.

Во втором периоде до конца матча был удален форвард россиян Сергей Плотников.

«В этом эпизоде я сидел и отдыхал на скамейке запасных, не видел, что там было. Взаимодействие с партнерами по звену нормальное — с Капризовым играю в ЦСКА, Никита Гусев — отличный нападающий. Не хотел ли остаться в олимпийской сборной на Кубке Германии? Я рад, что нахожусь здесь», — заключил форвард.