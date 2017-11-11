Григоренко не увидел нарушения в эпизоде с удалением Плотникова

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В субботу сборная России победила команду Швейцарии со счетом 6:2 во втором матче Кубка Карьяла. Во втором периоде до конца матча был удален форвард россиян Сергей Плотников. Григоренко забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

«Много удалялись, что привело к двум пропущенным шайбам. Более дисциплинированно сыграли в третьем периоде, немного потерпели, выполнили установку тренера. Две подряд забитые шайбы помогли, позволили переломить ход игры. Швейцарцы встали, поняли что тяжело им будет дальше играть», — сказал Григоренко.

«Красковский (Павел, нападающий сборной России — прим. ТАСС) здорово влился в игру, хорошо боролся и сыграл на вбрасываниях. Удалений здесь больше. Со стороны в эпизоде с удалением Плотникова ничего такого не было, может быть на повторе было что-то видно», — отметил Григоренко.