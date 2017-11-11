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18:07 (мск), источник: ТАСС

Григоренко не увидел нарушения в эпизоде с удалением Плотникова

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Форвард сборной России Михаил Григоренко не увидел нарушения правил в моменте с удалением партнера по команде Сергей Плотникова в матче Кубке Карьяла против команды Швейцарии. Об этом он заявил журналистам.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В субботу сборная России победила команду Швейцарии со счетом 6:2 во втором матче Кубка Карьяла. Во втором периоде до конца матча был удален форвард россиян Сергей Плотников. Григоренко забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

«Много удалялись, что привело к двум пропущенным шайбам. Более дисциплинированно сыграли в третьем периоде, немного потерпели, выполнили установку тренера. Две подряд забитые шайбы помогли, позволили переломить ход игры. Швейцарцы встали, поняли что тяжело им будет дальше играть», — сказал Григоренко.

«Красковский (Павел, нападающий сборной России — прим. ТАСС) здорово влился в игру, хорошо боролся и сыграл на вбрасываниях. Удалений здесь больше. Со стороны в эпизоде с удалением Плотникова ничего такого не было, может быть на повторе было что-то видно», — отметил Григоренко.

Заключительный матч Кубка Карьяла россияне проведут 12 ноября против команды Чехии. В первой игре турнира подопечные Олега Знарка уступили команде Финляндии (2:3).

Швейцария 2:6
(2:1, 0:0, 0:5)
Россия
11.11.2017, 14:30 основной раунд: Кубок Карьяла Hartwall Arena
Главные тренеры
Патрик Фишер Олег Знарок
Вратари
Йонас Хиллер Илья Сорокин
1-й период
03:28 Томас Рюфенахт
4430 (Н. Гусев, Н. Нестеров) 04:19
Сергей Калинин 06:43
09:43 Андрес Амбюль
Валерий Ничушкин 13:41
Сергей Андронов 13:53
14:49 5637 (3576, А. Амбюль)
15:59 Андрес Амбюль
4430 17:35
19:34 Венсан Праплан (Г. Хас, Р. Шеппи)
2-й период
Сергей Плотников 24:04
Сергей Плотников 24:04
3-й период
40:00 9532
Сергей Калинин (М. Григоренко, П. Красковский) 46:04
Никита Нестеров (Н. Гусев, Д. Хафизуллин) 46:45
47:55 Андрес Амбюль
Валерий Ничушкин (С. Мозякин, Б. Киселевич) 50:01
Михаил Григоренко (П. Красковский, В. Токранов) 51:08
57:42 Кристиан Марти
Владимир Ткачев (С. Мозякин, М. Григоренко) 59:47
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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