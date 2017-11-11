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Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке Карьяла
ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя —
ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу в Хельсинки, завершилась со счетом 6:2 (1:2, 0:0, 5:0) в пользу российской команды. У победителей отличились Максим Шалунов (5-я минута), Сергей Калинин (47), Никита Нестеров (47), Валерий Ничушкин (51), Михаил Григоренко (52) и Владимир Ткачев (60). У швейцарцев шайбы забросили Симон Мозер (15) и Венсан Праплан (20).
В следующем матче турнира сборная России сыграет 12 ноября с командой Чехии.
|Патрик Фишер
|Олег Знарок
|Йонас Хиллер
|Илья Сорокин
|1-й период
|03:28
|Томас Рюфенахт
|4430 (Н. Гусев, Н. Нестеров)
|04:19
|Сергей Калинин
|06:43
|09:43
|Андрес Амбюль
|Валерий Ничушкин
|13:41
|Сергей Андронов
|13:53
|14:49
|5637 (3576, А. Амбюль)
|15:59
|Андрес Амбюль
|4430
|17:35
|19:34
|Венсан Праплан (Г. Хас, Р. Шеппи)
|2-й период
|Сергей Плотников
|24:04
|Сергей Плотников
|24:04
|3-й период
|40:00
|9532
|Сергей Калинин (М. Григоренко, П. Красковский)
|46:04
|Никита Нестеров (Н. Гусев, Д. Хафизуллин)
|46:45
|47:55
|Андрес Амбюль
|Валерий Ничушкин (С. Мозякин, Б. Киселевич)
|50:01
|Михаил Григоренко (П. Красковский, В. Токранов)
|51:08
|57:42
|Кристиан Марти
|Владимир Ткачев (С. Мозякин, М. Григоренко)
|59:47
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1