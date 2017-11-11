Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке Карьяла

Встреча, прошедшая в субботу в Хельсинки, завершилась со счетом 6:2 (1:2, 0:0, 5:0) в пользу российской команды. У победителей отличились Максим Шалунов (5-я минута), Сергей Калинин (47), Никита Нестеров (47), Валерий Ничушкин (51), Михаил Григоренко (52) и Владимир Ткачев (60). У швейцарцев шайбы забросили Симон Мозер (15) и Венсан Праплан (20).