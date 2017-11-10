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20:59 (мск), источник: БЕЛТА

Юные хоккеисты Беларуси и России одержали вторые победы на турнире в Минске

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные хоккеисты Беларуси и России одержали вторые победы на одиннадцатом международном турнире «Кубок Президентского спортивного клуба» среди игроков до 17 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду «Чижовка-Арены» белорусы уверенно переиграли сверстников из Словакии со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). В этой встрече хет-трик оформил Георгий Кришталь, еще один гол в активе Антона Седова. В первом поединке команда Евгения Есаулова одолела команду Латвии в серии послематчевых буллитов — 5:4.

Россияне сегодня обыграли латвийских хоккеистов 4:1, а на старте соревнований были сильнее словаков — 8:0.

Таким образом, в субботу, 11 ноября, белорусы и россияне в поединке между собой выявят победителя турнира, а команды Латвии и Словакии определят бронзового призера.

За время проведения соревнований победителем шесть раз становились хоккеисты России, три — Беларуси, и один раз успех праздновала юниорская сборная Латвии.

Организаторами турнира являются республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб», Минский городской исполнительный комитет, ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь».

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