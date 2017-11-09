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22:56 (мск), источник: ТАСС

Телегин: Российских хоккеистов подвела плохая реализация в матче с финнами

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Сборную России по хоккею подвела плохая реализация в первом матче Кубка Карьяла с командой Финляндии. Такое мнение журналистам высказал форвард сборной России Иван Телегин.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг сборная России уступила команде Финляндии со счетом 2:3 в первом матче Кубка Карьяла.

«У нас было достаточно моментов для голов, не использовали их и проиграли, — сказал Телегин. — У финнов были такие же шансы, но они их реализовали. Плохо сыграли в обороне, много откидывались от шайбы — надо было держать и играть более спокойно, тогда был бы совсем другой результат».

«В большинстве держали шайбу у соперника в зоне, были хорошие пасы, диагонали, но до броска дело не доводили. Полностью разбирали финскую команду — они играют в одном стиле. Где-то не справились с задачей, пропустили шайбы. С Широковым все хорошо, не переживайте», — заключил Телегин.

Также свое мнение о матче высказал автор второй заброшенной шайбы в составе россиян Сергей Плотников. «Хорошо, что первый гол не выбил из колеи — начали показывать свой хоккей, смогли отыграться. Потом снова пропустили контратаку, поэтому и уступили. Нужно, чтобы все успевали возвращаться, занимали свои позиции», — сказал нападающий.

«В эпизоде с моим голом мне немножко повезло, — продолжил Плотников. — В большинстве не получилось, плюс Широков выпал из второй бригады, это тоже повлияло. Мы должны играть хорошо — не катать шайбу по борту, а создавать моменты. В итоге создали много, но не смогли реализовать», — добавил Плотников.

В следующем матче сборная России 11 ноября сыграет с командой Швейцарии.

Финляндия 3:2
(1:0, 1:2, 1:0)
Россия
9.11.2017, 19:30 основной раунд: Кубок Карьяла Hartwall Arena
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Олег Знарок
Вратари
Микко Коскинен Игорь Шестеркин 58:35
1-й период
01:55 Йоонас Кемппайнен (Ю. Юнттила, М. Койвисто)
13:59 Вели-Матти Савинайнен
2-й период
23:10 Миро Хейсканен (А. Пильстрем, М. Анттила)
Кирилл Капризов (Н. Гусев) 26:41
Никита Трямкин 32:36
Сергей Плотников (И. Телегин, В. Войнов) 37:07
3-й период
42:44 Антти Эркинюнтти
45:57 Мика Ниеми
50:52 Атте Охтамаа (М. Анттила)
54:43 Вели-Матти Савинайнен
54:43 Вели-Матти Савинайнен
Андрей Зубарев 54:43
Андрей Зубарев 54:43
Кирилл Капризов 56:10
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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