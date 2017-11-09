Телегин: Российских хоккеистов подвела плохая реализация в матче с финнами

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг сборная России уступила команде Финляндии со счетом 2:3 в первом матче Кубка Карьяла.

«У нас было достаточно моментов для голов, не использовали их и проиграли, — сказал Телегин. — У финнов были такие же шансы, но они их реализовали. Плохо сыграли в обороне, много откидывались от шайбы — надо было держать и играть более спокойно, тогда был бы совсем другой результат».

«В большинстве держали шайбу у соперника в зоне, были хорошие пасы, диагонали, но до броска дело не доводили. Полностью разбирали финскую команду — они играют в одном стиле. Где-то не справились с задачей, пропустили шайбы. С Широковым все хорошо, не переживайте», — заключил Телегин.

Также свое мнение о матче высказал автор второй заброшенной шайбы в составе россиян Сергей Плотников. «Хорошо, что первый гол не выбил из колеи — начали показывать свой хоккей, смогли отыграться. Потом снова пропустили контратаку, поэтому и уступили. Нужно, чтобы все успевали возвращаться, занимали свои позиции», — сказал нападающий.

«В эпизоде с моим голом мне немножко повезло, — продолжил Плотников. — В большинстве не получилось, плюс Широков выпал из второй бригады, это тоже повлияло. Мы должны играть хорошо — не катать шайбу по борту, а создавать моменты. В итоге создали много, но не смогли реализовать», — добавил Плотников.