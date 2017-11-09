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22:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии

Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника.

Источник: РИА "Новости"

На первый этап Евротура Кубок Карьяла сборная России отправилась без своих лидеров — форвардов Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. Оба, по словам главного тренера Олега Знарка, получили небольшие травмы, да и просто заслужили небольшую передышку. Выбор из кандидатов у Знарка большой, поэтому на вакантные места без проблем были найдены другие хоккеисты. Не полетел с командой и тренер Илья Воробьёв, который отправился вместе с Олегом Браташом на Кубок Германии с олимпийской сборной. Задача Воробьёва — стать связующим звеном между двумя командами, наладить контакт со всеми хоккеистами.

Россияне прилетели в Хельсинки 8 ноября и сразу провели ледовую тренировку на «Хартвалл-Арене». Отрабатывалось в том числе и большинство, бригады которого выглядели следующим образом: Нестеров -Мозякин, Гусев — Ткачев — Капризов и Войнов, Плотников — Григоренко — Широков — Ничушкин. В день встречи с хозяевами сборная России, поселившаяся достаточно далеко от стадиона, провела занятие на территории гостиницы, уделив особое внимание физподготовке. А на лёд отправились только два вратаря: Илья Сорокин и Андрей Кареев. Игорю Шестёркину в свою очередь доверено начать Кубок Карьяла и сыграть с Финляндией с первых минут. Об этом тренер вратарей Рашит Давыдов заявил ещё в Новогорске.

Интересно, что место в воротах с противоположной стороны занял Микко Коскинен. Таким образом, состоялась своеобразная вратарская дуэль СКА. Сама же встреча началась с атак финнов, хозяева довольно ожидаемо завладели инициативой на первых минутах. Лаури Марьямяки, который в следующем сезоне возглавит вместо Юкки Ялонена «Йокерит», постоянно подгонял своих хоккеистов, что-то им подсказывал. И это принесло результат.

Койвисто от борта набросил на пятак. Юнтилла поставил корпус и отдал на набежавшего Кемппайнена, который в касание вонзил шайбу в пустой угол ворот. Форвард уфимского «Салавата» не оставил Шестёркину шанса. Если у России дебютантами сборной можно назвать Трямкина и Григоренко, то у соперника — Толванена и Хейсканена. Именно защитник едва не забил на 10-й минуте первого периода, но шайба пролетела рядом со штангой.

Эпизодом позднее Гусев сместился на левый край, обыграл соперника и бросил верхом — шайба прошла над перекладиной. Первое большинство России после удаления Савинайнена гости использовали неудачно, хотя Нестерова и Мозякина пытались вывести на бросок. 1:0 — с таким преимуществом Суоми команды отправились на перерыв.

Старт второй двадцатиминутки снова остался за Финляндией. Хозяева выиграли силовую борьбу за воротами. Пильстрём прострелил в центр на Хейсканена, который с трёх метров расстрелял Шестёркина. Вскоре Юнтилла после провала россиян в обороне едва не увеличил преимущество команды Марьямяки, а затем наконец-то забила Россия. Гусев от борта сместился к центру и сделал передачу на дальнюю штангу. Коскинен справился с первым броском Капризова, но со второй попытки Кирилл поразил ворота финнов. Ранее травму получил форвард Сергей Широков, оказавшийся в расположении медиков, но сумевший в итоге вернутся на лёд.

Первым удалившимся у коллектива Олега Знарка стал Никита Трямкин. Было тяжело, но российская команда выстояла, сумев отбиться. А вскоре помог Коскинен, откровенно сплоховавший после броска Плотникова с острого угла. По сути, финн сам щитками занёс шайбу за ленточку, явно проспав эпизод. 2:2 — второй период закончился для россиян оптимистичнее первого.

Третий отрезок встречи начался с обоюдоострых атак. Анттила едва не забил в упор, а следом хороший шанс отличиться упустил Григоренко. У соперника участились удаления: по малому штрафу схлопотали Эркиньюнтти и Ниеми. Однако Суоми удалось отбиться без особых проблем. Слишком мало креатива показали россияне при игре в большинстве, действуя слишком прямолинейно. За это пришлось поплатиться. Антилла вошёл в зону по левому флангу и набросил на ворота, шайба отскочила на набежавшего Охтамаа, который расстрелял верхний угол ворот.

Далее порадовали местную публику Зубарев и Савинайнен, сцепившиеся на пятаке, устроившие серьёзную драку и досрочно отправившиеся в раздевалки. Для спасения встречи Олег Знарок в самой концовке заменил Шестёркина на шестого полевого хоккеиста, но перевести матч в овертайм не смогли. 3:2 — победа Финляндии. Россиянам не хватило сыгранности и удачи. Что ж, хочется верить, что дальше будет только лучше.

Финляндия 3:2
(1:0, 1:2, 1:0)
Россия
9.11.2017, 19:30 основной раунд: Кубок Карьяла Hartwall Arena
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Олег Знарок
Вратари
Микко Коскинен Игорь Шестеркин 58:35
1-й период
01:55 Йоонас Кемппайнен (Ю. Юнттила, М. Койвисто)
13:59 Вели-Матти Савинайнен
2-й период
23:10 Миро Хейсканен (А. Пильстрем, М. Анттила)
Кирилл Капризов (Н. Гусев) 26:41
Никита Трямкин 32:36
Сергей Плотников (И. Телегин, В. Войнов) 37:07
3-й период
42:44 Антти Эркинюнтти
45:57 Мика Ниеми
50:52 Атте Охтамаа (М. Анттила)
54:43 Вели-Матти Савинайнен
54:43 Вели-Матти Савинайнен
Андрей Зубарев 54:43
Андрей Зубарев 54:43
Кирилл Капризов 56:10
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Финляндия
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