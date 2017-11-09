Белорусские хоккеисты уступили Латвии на этапе «Еврочелленджа» во Франции

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В первом и втором периодах команды забросили в ворота друг друга по две шайбы. Наиболее результативными получились заключительные двадцать минут игры. Белорусы вели 5:3, но не удержали преимущество в последние десять минут игры. Латвийцы за счет удачных действий игроков рижского «Динамо» смогли забросить еще четырежды. Авторами голов в сборной Беларуси стали Дмитрий Буйницкий, Дмитрий Амброжейчик, Артем Левша, Павел Боярчук, Руслан Васильчук.

Состав белорусской команды на этом турнире достаточно экспериментальный. Тренерский штаб ранее заявлял, что ноябрьские матчи во Франции — шанс для молодежи проявить себя. Из опытных хоккеистов в Сержи отправились лишь Артур Гаврус и Джефф Платт.