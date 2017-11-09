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Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Финляндией
Стал известен состав сборной России на первый матч Кубка Карьяла с командой Финляндии, информирует официальный «твиттер» сборной.
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Стал известен состав сборной России на первый матч Кубка Карьяла с командой Финляндии, информирует официальный «твиттер» сборной.
Пропускают матч с хозяевами этапа Евротура защитник Василий Токранов и нападающий Павел Красковский.
Шестёркин (Сорокин);
Телегин — Андронов — Плотников, Киселевич — Гавриков;
Гусев — Ткачёв — Капризов, Нестеров — Войнов;
Мозякин — Григоренко — Барабанов, Хафизуллин — Трямкин;
Широков — Калинин — Ничушкин, Зубарев — Любушкин.