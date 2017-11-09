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13:02 (мск), источник: Газета.Ру

«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла. Главный тренер «Красной машины» Олег Знарок привез в Хельсинки максимально боевой состав со всего двумя дебютантами. Предстоящий турнир должен определить, кого стоит взять на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — 2018, а кого лучше оставить дома.

Источник: Газета.Ру

Сборная России по хоккею начинает олимпийский сезон участием в Кубке Карьяла — ежегодном финском этапе Евротура, который стартовал 8 ноября матчами Швеция — Чехия (5:3) и Швейцария — Канада (2:3). Уже по первым встречам можно догадаться о главном нововведении Кубка: в этом году, помимо традиционных участников — Чехии, Финляндии, России и Швеции, в нем сыграют основатели хоккея канадцы, а также швейцарцы, которые на последнем чемпионате мира преподнесли сюрприз, выйдя из группы со второго места. Правда, сказка «крестоносцев» быстро закончилась, и в четвертьфинале они уступили Швеции 1:3, однако проходным соперником их уже нельзя назвать.

Хоккей
Еврохоккейтур 2017-2018
Кубок Карьяла, 9.11.2017, 19:30
Финляндия
-Россия-

Каждая команда проведет на турнире по три матча, правда, новички Кубка будут играть вне зачета. Россиянам предстоит встретиться со своими соперниками в следующем порядке: сегодня, 9 ноября, подопечные Олега Знарка сразятся с финнами (19.30 мск), 11 ноября — со сборной Швейцарии (14.30), а 12 числа — с чехами (14.30).

Однако Кубок Карьяла будет интересен не только количеством команд, но и их качеством.

В преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 все страны везут на турнир составы, максимально приближенные к боевым, — разумеется, со скидкой на отсутствие представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая отказалась отпускать игроков в Южную Корею.

Так, в сборную Канады вызваны 17 ледовых бойцов из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в команду Финляндии — 14, Чехии — 13 и Швеции — 11.

Что касается «Красной машины», то Знарок собрал состав почти целиком из двух сильнейших клубов КХЛ — московского ЦСКА и санкт-петербургского СКА.

Только семь вызванных хоккеистов из 25-ти не являются представителями этих команд. При этом дебютантов в сборной всего два — это 23-летний защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин и его ровесник нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

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Таким образом, из игроков основы, которые были доступны для вызова, не хватает только форвардов СКА Павла Дацюка и Ильи Ковальчука, который минувшим летом отказался переезжать в НХЛ ради участия в Олимпиаде.

«Изначально планировалось дать отдых Ковальчуку и Дацюку. СКА едет потом на Дальний Восток, и физически их могло не хватить на такие нагрузки.

К тому же эти игроки получили микротравмы. Павел, дай бог, будет готов к Кубку Первого канала, — объяснил свое решение Знарок.

Капитаном сборной России на Кубке Карьяла станет 36-летний нападающий Сергей Мозякин, а ассистировать ему будут форварды Сергей Андронов (28 лет) и Сергей Широков (31).

За позицию основного вратаря на Олимпиаде будут вести борьбу Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестеркин (СКА), а третьим голкипером на турнире станет 22-летний Андрей Кареев из «Салавата Юлаева».

Знарок заранее объявил, что в первом матче турнира против Финляндии ворота будет защищать Шестеркин — должно быть, у него уже есть некое преимущество перед конкурентом.

В остальном игра россиян на данный момент остается загадкой.

Особенно интересно, как против дисциплинированных в обороне финнов покажет себя обновленное нападение команды — без Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина, Евгения Кузнецова, Никиты Кучерова и других представителей России в НХЛ.

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К слову, в защите у «львов» играют Атте Охтамаа из «Ак Барса», Юрки Йокипакка («Сочи»), Вилле Лаюнен («Спартак») и Сами Леписте («Йокерит»), а на воротах стоит опытнейший Микко Коскинен из СКА.

Что касается финского нападения, то оно тоже выглядит вполне прилично: Петри Контиола из московского «Локомотива», Ярно Коскиранта (СКА), Йонас Кемппайнен и Теему Хартикайнен из «Салавата Юлаева» вполне способны соорудить не одну опасную атаку.

Однако если «Красная машина» планирует попадать в призы Олимпиады, ей просто необходимо справляться с подобным соперником — даже на старте сезона, даже в экспериментальном составе.

Сборная России провела открытую тренировку перед Кубком Карьяла
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8 ноября© Ньюстюб
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