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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Барыса» Линден Вей помог сборной Канады победить Швейцарию

Нападающий «Барыса» Линден Вей сыграл за сборную Канады в матче Кубка Карьяла в Хельсинки, передает корреспондент Vesti.kz.

На старте турнира канадцы одержали волевую победу над Швейцарией — 2:3. Все шайбы североамериканцев были заброшены во втором периоде. Что касается Вея, то он не смог отметиться результативными действиями.

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Завтра, 10 ноября, Канада встретится со Швецией, а спустя два дня — с Финляндией. По времени Астаны матчи начнутся в 22:30 и 21:30 соответственно.

Из-за запрета на участие игроков НХЛ на Олимпиаде-2018 попасть в состав сборной Канады получили шанс хоккеисты из КХЛ и других европейских лиг. В декабре канадцы сыграют на Кубке Первого Канала в Москве и в швейцарском Кубке Шпенглера.

Добавим, что в состав сборной Канады на Кубок Карьяла был приглашен еще один нападающий «Барыса» Мэтт Фрэттин, но он получил травму, из-за которой не выходил на лед с 27 октября.

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