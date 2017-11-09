Нападающий «Барыса» Линден Вей помог сборной Канады победить Швейцарию

На старте турнира канадцы одержали волевую победу над Швейцарией — 2:3. Все шайбы североамериканцев были заброшены во втором периоде. Что касается Вея, то он не смог отметиться результативными действиями.

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Завтра, 10 ноября, Канада встретится со Швецией, а спустя два дня — с Финляндией. По времени Астаны матчи начнутся в 22:30 и 21:30 соответственно.

Из-за запрета на участие игроков НХЛ на Олимпиаде-2018 попасть в состав сборной Канады получили шанс хоккеисты из КХЛ и других европейских лиг. В декабре канадцы сыграют на Кубке Первого Канала в Москве и в швейцарском Кубке Шпенглера.