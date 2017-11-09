Нападающий «Барыса» Линден Вей помог сборной Канады победить Швейцарию
Нападающий «Барыса» Линден Вей сыграл за сборную Канады в матче Кубка Карьяла в Хельсинки, передает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий «Барыса» Линден Вей сыграл за сборную Канады в матче Кубка Карьяла в Хельсинки, передает корреспондент Vesti.kz.
На старте турнира канадцы одержали волевую победу над Швейцарией — 2:3. Все шайбы североамериканцев были заброшены во втором периоде. Что касается Вея, то он не смог отметиться результативными действиями.
Завтра, 10 ноября, Канада встретится со Швецией, а спустя два дня — с Финляндией. По времени Астаны матчи начнутся в 22:30 и 21:30 соответственно.
Добавим, что в состав сборной Канады на Кубок Карьяла был приглашен еще один нападающий «Барыса» Мэтт Фрэттин, но он получил травму,